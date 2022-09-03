Thứ Hai và thứ Ba tuần tới (5/9 - 6/9): 3 con giáp nắm cơ hội nhận giải độc đắc liên tiếp, cuộc đời nở hoa tươi thắm

Tâm linh - Tử vi 03/09/2022 21:06

Trong hai ngày đầu tuần tới (5/9 - 6/9), có 3 con giáp gặt hái nhiều niềm vui tài lộc, giàu có hơn người.

Tuổi Sửu

Thứ Hai và thứ Ba tuần tới (5/9 - 6/9): 3 con giáp nắm cơ hội nhận giải độc đắc liên tiếp, cuộc đời nở hoa tươi thắm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sửu là người mạnh mẽ, có phần bá đạo trong mọi việc của cuộc sống, vì con giáp này luôn muốn giành thế chủ động nên đôi khi làm mất lòng người khác.

Theo tử vi cho biết, thứ Hai và thứ Ba tuần tới là thời điểm vận thế chuyển đổi, mọi vất vả, khó khăn của con giáp này đều trôi qua. Người tuổi Sửu sẽ đón nhận những niềm vui, niềm hạnh phúc mới trong cuộc sống, công việc và thu nhập. Lúc này, công việc thuận lợi, thu nhập tăng cao, tình cảm hôn nhân viên mãn có thể coi là thời điểm “tam hỷ lâm môn’ của con giáp này.

Thời gian này, do được quý nhân ra tay giúp đỡ, nên công việc của những người tuổi Sửu có bước tiến vượt bậc, đồng thời, nguồn thu nhập cũng tăng lên phi mã. Con giáp này cuối cũng cũng đã “cá chép hóa rồng”.

Tuổi Mùi

Thứ Hai và thứ Ba tuần tới (5/9 - 6/9): 3 con giáp nắm cơ hội nhận giải độc đắc liên tiếp, cuộc đời nở hoa tươi thắm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, trong 2 ngày thứ Hai và thứ Ba tuần tới (5/9 - 6/9) mang lại nhiều may mắn tài lộc cho Mùi, giúp con giáp này đổi đời chỉ sau một đêm. Thế nên, khi đã được Thần Tài chiếu cố thì Mùi hãy chớp lấy thời cơ để gánh bạc tỷ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt

Thời điểm này, nhờ cát tinh hỗ trợ cộng với nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, tuổi Mùi có những bước tiến nhanh chóng hơn giúp cải thiện cuộc sống. Công việc diễn ra tốt đẹp, vận trình đi lên, thu nhập của con giáp này cũng có sự gia tăng tích cực. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của tuổi Mùi cũng êm đẹp, hạnh phúc. 

Đường tài lộc của bản mệnh trong những ngày này cũng vô cùng hanh thông, thuận lợi khi may mắn liên tục kéo đến. Chính Tài phù trợ khiến việc làm ăn của người tuổi Mùi tiến triển khá tốt.

Tuổi Thân

Thứ Hai và thứ Ba tuần tới (5/9 - 6/9): 3 con giáp nắm cơ hội nhận giải độc đắc liên tiếp, cuộc đời nở hoa tươi thắm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thân vốn là người thông minh và biết nắm bắt thời cơ. Ngoài ra, Thân có tư duy tốt và biết cách thể hiện năng lực của mình. Tử vi có nói, trong 2 ngày thứ Hai và thứ Ba tuần tới (5/9 - 6/9), người tuổi Thân dễ gặp được quý nhân, có lợi cho công việc sau này, thậm chí còn được giúp đỡ khiến sự nghiệp phát đạt.

Tài vận trong hai ngày này là điểm sáng đối với người tuổi Thân, những nguồn thu trong thời gian này của con giáp này chỉ có tăng tiến chứ chẳng hề thụt giảm đi. 

Người làm công ăn lương tiếp tục đi trên con đường thắng lợi, công việc khởi sắc. Người làm lãnh đạo cũng tìm được nhân viên tâm huyết, sự nghiệp hưng thịnh. Người làm ăn kinh doanh đón nhận nhiều tin vui, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận ngày một tăng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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