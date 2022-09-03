Trúng được quả đậm vào chiều mai (Chủ nhật, 4/9): 3 con giáp này rũ sạch vận đen, đón tiền vào như nước

Tâm linh - Tử vi 03/09/2022 20:18

Tử vi cho biết, Chủ nhật này (4/9), 3 con giáp dưới đây được Cát Tinh nhập mệnh, hưởng lộc trời ban, cuộc sống vì thế mà cũng bước sang trang mới.

Tuổi Mùi

Trúng được quả đậm vào chiều mai (Chủ nhật, 4/9): 3 con giáp này rũ sạch vận đen, đón tiền vào như nước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mùi có tính cách kiên định, thẳng thắn và không ngừng nỗ lực cố gắng tìm kiếm cơ hội đổi đời. Từ lâu nay, con giáp này luôn được biết đến là người chăm chỉ, chịu khó, có nhiều sáng kiến trong công việc.

Tử vi Chủ nhật (4/9) cho biết, Tài Tinh soi chiếu nên các cơ hội phát tài liên tiếp rơi vào tay con giáp này. Công việc hanh thông, thăng tiến không ngừng, việc kinh doanh hông phát đem lại những khoản thu nhập không nhỏ. Tiền bạc như thác lũ chảy đầy túi con giáp này cho đến cuối năm.

Tuy nhiên, có vẻ như bạn hơi tự ti và không tin vào năng lực của mình. Bạn cần tin tưởng vào bản thân mình hơn nữa. Hơn nữa, bạn chỉ cần nắm bắt cơ hội, đúng thời cơ là bạn sẽ có thể “ghi dấu” những thành tích “khủng” trên con đường công danh sự nghiệp của mình.

Tuổi Tỵ

Trúng được quả đậm vào chiều mai (Chủ nhật, 4/9): 3 con giáp này rũ sạch vận đen, đón tiền vào như nước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chủ nhật tuần này (4/9), Tỵ được Tam Hợp cục chiếu cố nên làm ăn vô cùng thuận lợi, tránh được nhiều họa liên quan đến tiền bạc.

Bản mệnh vốn là người sắc sảo, khôn ngoan, linh hoạt, giỏi quản lý các mối quan hệ giữa các cá nhân, ăn nói khéo léo, thấu cảm nên được lòng mọi người.

Bên cạnh đó, Tỵ có sức mạnh bền bỉ, giỏi lập kế hoạch và quản lý tiền bạc nên có thể sử dụng những tính toán khôn khéo của mình để điều khiển bản thân đạt được mục tiêu trong cuộc sống.

Con giáp này cũng tràn đầy năng lượng và luôn giữ được ý chí của bản thân. Từ đây đến cuối năm là lúc giàu sang, may mắn lần lượt ghé thăm Tỵ. Bản mệnh có thể nắm bắtđược cơ hội thực hiện mục tiêu kiếm nhiều tiền hơn.

Tuổi Dậu

Trúng được quả đậm vào chiều mai (Chủ nhật, 4/9): 3 con giáp này rũ sạch vận đen, đón tiền vào như nước - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày Chủ nhật cuối tuần này (4/9), tuổi Dậu may mắn được Thần Tài chiếu mệnh, may mắn ùa đến.

Con giáp này gặp được nhiều điều may mắn, tài lộc chủ yếu đến từ những cơ hội bất ngờ. Điều này đòi hỏi bản mệnh phải nhanh nhạy nắm bắt vận trình, đừng để cho mọi thứ trôi qua rồi mới nuối tiếc thì chẳng thể làm gì hơn.

Người làm kinh doanh sẽ có 1 tháng cuối năm bội thu, hàng hóa chỉ lo không có để bán chứ chẳng mấy khi tồn đọng. Bản mệnh nhìn thấy trước được hướng đi của mình, nắm được xu thế phát triển cùng nhu cầu của thị trường nên nhập hàng có định hướng, khiến cho bao người nhìn vào mà ao ức.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 3h sáng mai (4/9), Thần Tài gõ cửa nhà 3 con giáp này, ban nhiều lộc lá, bội thu tiền tài, giàu có hơn người

Đúng 3h sáng mai (4/9), Thần Tài gõ cửa nhà 3 con giáp này, ban nhiều lộc lá, bội thu tiền tài, giàu có hơn người

Nhờ được Thần Tài nâng đỡ mà vận trình 3 con giáp này lên hương trông thấy, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, cuối năm tràn đầy viên mãn.

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