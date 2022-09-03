Sau Rằm tháng 8, số phận đã an bài: 3 con giáp làm 1 hưởng 10, tiền của cứ vơi lại đầy, muốn nghèo cũng không được

Tử vi dự báo rằng vận trình của những con giáp này sẽ có sự chuyển biến tích cực, đón nhận nhiều tài lộc trời ban trong thời gian tới.
- Tiên tri vận mệnh con giáp tuần mới (5/9 - 11/9), 3 tuổi 'ốm vì tiền' do vận may đeo bám, tài lộc bủa vây kín lối
- Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong tuần mới (5/9 - 11/9), 3 con giáp một bước đổi đời, đếm tiền mỏi tay
Tuổi Dần
Những người tuổi Dần có tính cách hiền lành, bộc trực. Con giáp này có sao nói vậy, hết sức thật thà. Trong công việc, tuổi Dần luôn cố gắng làm một cách tận tâm, kiên trì, không từ bỏ mục tiêu dù gặp khó khăn, thử thách.
Thời gian gần đây, tuổi Dần không nhận được nhiều tài lộc, làm việc gì cũng khó thành. Tử vi dự báo rằng từ thời điểm Rằm tháng 8 âm lịch đến hết tháng, đường tài lộc của tuổi Dần có sự thay đổi tích cực. Vận trình của con giáp này ngày một lên hương. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ, giữ vững tinh thần thì tuổi Dần có thể đạt nhiều thành công hơn, thu nhập sẽ tăng lên khá nhiều.
Nhờ được trời Phật phù hộ, tuổi Dần có thể nhận được cơ hội gánh tiền về nhà, giàu lên nhanh chóng trên mọi mặt của cuộc sống.
Tuổi Ngọ
Ngọ hầu như đều là những người thông minh, giỏi giang và sắc sảo. Nếu là nam giới thì chí hướng bay xa, bay cao, nắm bắt cơ hội rất tốt, nếu là nữ thì không những khéo léo, nhạy bén, mà còn biết quản lý tài chính, chi tiêu đâu ra đấy, khiến người khác khó có thể chê được điểm gì.
Tài vận kể từ sau Rằm tháng 8 là điểm sáng đối với người tuổi Ngọ, những nguồn thu trong thời gian này của con giáp này chỉ có tăng tiến chứ chẳng hề thụt giảm đi. Ngọ gặp được quý nhân, thuận lợi thăng tiến. Người này có vai trò cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp của Ngọ khi liên tục hỗ trợ, dẫn lối cho con giáp này đi đến thành công.
Đường tài lộc của con giáp này đang rất vượng, chỉ cần chăm chỉ làm ăn, Ngọ sẽ đạt được những thành công ngoài mong đợi. Những người tuổi Ngọ hãy nắm bắt lấy cơ hội này để hóa giải những xui xẻo cản đường Ngọ trước đó.
Tuổi Tuất
Người tuổi Tuất vốn có tính cách nhân hậu, độ lượng. Trong công việc cũng như cuộc sống, con giáp này luôn giữ thái độ cương trực, sống chân thành. Nhờ vậy, tuổi Tuất luôn được mọi người yêu mến, tin tưởng.
Thời gian qua, tuổi Tuất đã trải qua khá nhiều thăng trầm. Sau Rằm tháng 8 âm lịch tới đây, con giáp này sẽ đón nhận những sự thay đổi tích cực. Công sức mà tuổi Tuất bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng, tài lộc ùa về nhà, tiền của ngày một dồi dào. Càng về cuối năm, cuộc sống của tuổi Tuất ngày càng hưng thịnh, phú quý.
Xui xẻo sẽ dần lùi lại phía sau, nhường bước cho đại cát đại lợi. Tuổi Tuất sẽ ôm hết tài lộc thiên hạ, khiến nhiều người ghen tỵ.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm