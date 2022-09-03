Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong tuần mới (5/9 - 11/9), 3 con giáp một bước đổi đời, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 03/09/2022 09:10

Bước sang tuần mới này (5/9 - 11/9), những con giáp may mắn dưới đây nhận được lộc trời ban, tài vận thăng hoa rực rỡ.

Tuổi Tý

Trong năm 2022, vận trình của người tuổi Tý được đánh giá là không thuận lợi do con giáp này vướng hạn Tam Tai. Tuy nhiên, càng về cuối năm, vận trình của con giáp này càng có sự thay đổi thích cực, công việc dần suôn sẻ hơn.

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong tuần mới (5/9 - 11/9), 3 con giáp một bước đổi đời, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Điều này thể hiện rõ trong tuần mới (5/9 - 11/9). Tài vận của tuổi Tý vượng phát. Bản mệnh đón nhận nhiều may mắn, tài lộc. Tiền bạc ầm ầm kéo về túi của con giáp này. Tuổi Tý đầu tư vào đâu thì ở đó sinh lời. Bản mệnh còn được cao nhân chỉ bảo nên dễ dàng gặt hái nhiều thành công hơn.

Trong thời gian này người tuổi Tý sẽ dễ dàng thực hiện những dự án đầu tư vốn vào những kế hoạch sắp tới. Nhờ có quý nhân giúp đỡ mà việc kinh doanh của tuổi Tý sẽ thuận buồm xuôi gió đúng như ý muốn của bản mệnh.

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là những người chăm chỉ, siêng năng, không bao giờ ngại khổ và luôn tìm tỏi, học hỏi, sáng tạo. Người tuổi Mùi giỏi giang, đảm đang nên làm việc gì cũng đạt được thành quả tốt. Tuy nhiên, có đôi lúc thời cơ chưa đến nên họ vẫn không thể có được cuộc sống như mong muốn.

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong tuần mới (5/9 - 11/9), 3 con giáp một bước đổi đời, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ tiền bạc là thứ mà tuổi Mùi chẳng cần lo lắng nhất trong tuần tới (5/9 - 11/9). Đây là những đồng tiền may mắn hết sức, bởi có khi con giáp này chẳng cần cố gắng nhiều mà vẫn có thành quả về tay.

Thiên Tài cho thấy bản mệnh có quý nhân phù trợ, có người dắt mối, mang tiền tận tay cho con giáp này. Bạn hãy chú ý để nắm bắt cơ may tài lộc tới, có thể bên ngoài chỉ là mấy việc ngoài lề, dùng chút tài lẻ là có thể hoàn thành nhưng về lâu về dài thì khả năng phát tài lại càng lớn hơn.

Tuổi Dậu

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong tuần mới (5/9 - 11/9), 3 con giáp một bước đổi đời, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Do tài lộc trải dài từ đầu tuần tới cuối tuần nên tuổi Dậu được vinh dự đứng trong hàng ngũ 3 con giáp phát tài trong 7 ngày tới (5/9 - 11/9).

Công việc của con giáp này dần dần ổn định, bản mệnh sẽ học hỏi thêm được nhiều kỹ năng và kiến thức mới để cải thiện bản thân. Nếu đủ kiên trì và quyết tâm theo đuổi con đường mình đã chọn thì chắc chắn rằng con giáp này sẽ có nhiều cơ hội để phát tài.

Vào thời điểm cuối tuần, việc kinh doanh của tuổi Dậu rất suôn sẻ, khách hàng cũ quay lại và kèm theo đó là số lượng khách hàng mới không ngừng tăng lên. Nhờ vậy mà con giáp này sẽ thu được một khoản lợi nhuận khổng lồ khiến ai nấy đều phải trầm trồ, ngưỡng mộ. 

Mặc dù kiếm được nhiều tiền nhưng con giáp này lại chi tiêu khá ít nên Dậu hay cố gắng tận dụng cơ hội này để tiết kiệm một khoản cho dự định sau này nhé.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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