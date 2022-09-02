Tử vi đúng 10 ngày tới (12/9/2022): 3 con giáp một bước lên mây, tài khoản nhảy số ầm ầm, thăng quan tiến chức, song hỷ lâm môn

Tử vi cho biết những người tuổi Sửu chính là con giáp may mắn trong 10 ngày sắp tới (12/9/2022). Trong thời gian này, người tuổi Sửu nhờ có Thần Tài che chở nên nhận được những cơ hội thăng tiến tốt đẹp.

Đây là con giáp có tính cách nhân hậu, hiền lành, sống dĩ hòa vi quý và thích giúp đỡ người khác, nên bất kể làm việc gì, chẳng may cuộc sống khó khăn thế nào cũng vượt qua ngoạn mục nhờ quý nhân giúp đỡ.

Những người tuổi Thìn được biết với tính cách cẩn trọng, chân thành. Ở con giáp này luôn toát ra luồng năng lượng tích cực và tinh thần học tập, lao động bền bỉ. Con giáp cẩn trọng khi làm bất cứ việc gì, luôn duy trì nguồn năng lượng tích cực tốt.

Con giáp tuổi Sửu sẽ thu hoạch được nhiều hơn. Con giáp này có quý nhân chỉ đường nên tài vận của Sửu vô cùng suôn sẻ. Sửu có thể kiếm tiền bằng năng lực của mình và khiến cuộc đời của mình đạt lên tầm cao mới.

Theo tử vi, trong 10 ngày sắp tới đây (12/9/2022), những người tuổi Thìn sẽ được Thần Tài soi đường chỉ lối, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở. Trong thời gian này người tuổi Thìn sẽ có quý nhân phù trợ nên Thìn sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt.

Những điều tốt đẹp sẽ xảy ra, con giáp tuổi Thìn nào luôn kiên trì, vững vàng thì sự nghiệp sẽ tỏa sáng, giành được nhiều vinh quang mới. Đối với người tuổi Thìn, nhân hòa làm nên tiền bạc, quý nhân vượng, dù có gặp phải phiền toái cũng dễ dàng vượt qua do có quý nhân giúp đỡ.

Tuổi Tuất

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Tuất là con giáp chăm chỉ, thiện lương và rất có trách nhiệm trong công việc. Họ không câu nệ thiệt hơn, cũng không quá tính toán, chỉ cần hoàn thành tốt công việc Tuất sẵn sàng làm thêm giờ, bất chấp thời gian. Vậy nên, dù không nhanh nhẹn, khôn ngoan như người khác nhưng Tuất vẫn có khả năng tự làm nên nghiệp lớn, có tài chính vững chắc.

Trong 10 ngày sắp tới mở ra thời kỳ hưng thịnh đối với những người tuổi Tuất. Nhờ sao Hồng Loan chiếu mệnh Tuất sẽ thêm phúc thêm phần, chuẩn bị đón mưa tài lộc. Làm một hưởng mười, làm đâu thắng đó chính là vận số của con giáp này. Hơn cả, họ sẽ có vận tình đuyên đỏ như son, hạnh phúc ấm êm hơn bao giờ hết.

Những dự án dần đi vào giai đoạn ổn định và bước đầu hoàn thiện, mang lại thành công khiến bản mệnh luôn tràn đầy tự tin vào những ý tưởng và dự định của mình. Nếu có tiền rảnh rỗi, tuổi Tuất có thể đầu tư sinh lời hoặc tích lũy cho mình một khoản kha khá để dành cho tương lai.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm