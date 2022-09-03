Tiên tri vận mệnh con giáp tuần mới (5/9 - 11/9), 3 tuổi 'ốm vì tiền' do vận may đeo bám, tài lộc bủa vây kín lối

Top 3 con giáp dưới đây được Thần Tài soi đường chỉ lối, may mắn đủ đường, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó trong tuần mới này (5/9 - 11/9).

Tuổi Thân Ảnh minh họa: Internet Người tuổi Thân luôn có tính tình vui vẻ, hoạt bát, rất thông minh nên thường bị kẻ khác đố kị, ghen ghét; hay phải đối mặt với rất nhiều chuyện xui xẻo. Họ cũng hay bị cảm xúc lấn át lý trí, mắc bệnh suy nghĩ nhiều, hay cả nể khiến bản thân thiếu sáng suốt để lựa chọn những cơ hội tốt. Đôi khi, người tuổi Thân còn phải đi giải quyết hậu quả do người khác để lại và bị “vu vạ”. Tử vi tuần mới (5/9 - 11/9) cho biết, mọi khó khăn trước đó người tuổi Thân phải đối mặt sẽ được giải quyết rất nhanh gọn, dễ dàng bởi họ có quý nhân giúp đỡ sau lưng. Tuần mới này là thời kỳ cực thịnh của con giáp tuổi Thân, nợ nần cũ được trả hết, tích cả núi vàng, núi bạc trong nhà.

Tuổi Tỵ Ảnh minh họa: Internet Trong số những con giáp phát tài tuần mới này, không thể không nhắc đến tuổi Tỵ. Sự khéo léo và thông minh của con giáp này là điều mà không ai có thể chối cãi được. Bạn cảm thấy tự hào về chính bản thân mình vì những thành tích mình đạt được. Trong tuần mới này (5/9 - 11/9), không chỉ tiền bạc tăng tiến mà công việc của tuổi Tỵ cũng cực kỳ thuận lợi, khả năng thăng tiến khá cao, điều đó giúp cho việc tăng lương tăng thưởng của bản mệnh trở nên khả thi hơn. Ngoài nguồn thu chính thì con giáp này còn có những nguồn thu phụ khác nữa. Nhờ có khả năng tài tình của mình mà bản mệnh có thể kiếm được thêm tiền bạc từ nhiều nghề khác. Đây không phải việc ai cũng có thể làm được.

Tuổi Ngọ Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng, bởi vậy tuổi Ngọ được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Bước sang tuần mới này (5/9 - 11/9), Ngọ được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ cộng thêm năng lực và sự khéo léo của bản thân nên công việc, cuộc sống diễn ra suôn sẻ. Bản mệnh sẽ bước vào giai đoạn vạn sự hanh thông, đón nhận vô số niềm vui. Tuổi Ngọ có thể đạt được bước đột phá trong sự nghiệp. Áp lực công việc giảm xuống giúp bản mệnh thoải mái, thư thái hơn, làm gì cũng nhanh chóng đạt kết quả tốt. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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