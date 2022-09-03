Tiên tri vận mệnh con giáp tuần mới (5/9 - 11/9), 3 tuổi 'ốm vì tiền' do vận may đeo bám, tài lộc bủa vây kín lối

Tâm linh - Tử vi 03/09/2022 09:56

Top 3 con giáp dưới đây được Thần Tài soi đường chỉ lối, may mắn đủ đường, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó trong tuần mới này (5/9 - 11/9).

Tuổi Thân

Tiên tri vận mệnh con giáp tuần mới (5/9 - 11/9), 3 tuổi 'ốm vì tiền' do vận may đeo bám, tài lộc bủa vây kín lối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân luôn có tính tình vui vẻ, hoạt bát, rất thông minh nên thường bị kẻ khác đố kị, ghen ghét; hay phải đối mặt với rất nhiều chuyện xui xẻo. Họ cũng hay bị cảm xúc lấn át lý trí, mắc bệnh suy nghĩ nhiều, hay cả nể khiến bản thân thiếu sáng suốt để lựa chọn những cơ hội tốt. Đôi khi, người tuổi Thân còn phải đi giải quyết hậu quả do người khác để lại và bị “vu vạ”.

Tử vi tuần mới (5/9 - 11/9) cho biết, mọi khó khăn trước đó người tuổi Thân phải đối mặt sẽ được giải quyết rất nhanh gọn, dễ dàng bởi họ có quý nhân giúp đỡ sau lưng. Tuần mới này là thời kỳ cực thịnh của con giáp tuổi Thân, nợ nần cũ được trả hết, tích cả núi vàng, núi bạc trong nhà.

Tuổi Tỵ

Tiên tri vận mệnh con giáp tuần mới (5/9 - 11/9), 3 tuổi 'ốm vì tiền' do vận may đeo bám, tài lộc bủa vây kín lối - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong số những con giáp phát tài tuần mới này, không thể không nhắc đến tuổi Tỵ. Sự khéo léo và thông minh của con giáp này là điều mà không ai có thể chối cãi được. Bạn cảm thấy tự hào về chính bản thân mình vì những thành tích mình đạt được.

Trong tuần mới này (5/9 - 11/9), không chỉ tiền bạc tăng tiến mà công việc của tuổi Tỵ cũng cực kỳ thuận lợi, khả năng thăng tiến khá cao, điều đó giúp cho việc tăng lương tăng thưởng của bản mệnh trở nên khả thi hơn. Ngoài nguồn thu chính thì con giáp này còn có những nguồn thu phụ khác nữa. Nhờ có khả năng tài tình của mình mà bản mệnh có thể kiếm được thêm tiền bạc từ nhiều nghề khác. Đây không phải việc ai cũng có thể làm được.

Tuổi Ngọ

Tiên tri vận mệnh con giáp tuần mới (5/9 - 11/9), 3 tuổi 'ốm vì tiền' do vận may đeo bám, tài lộc bủa vây kín lối - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng, bởi vậy tuổi Ngọ được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định.

Bước sang tuần mới này (5/9 - 11/9), Ngọ được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ cộng thêm năng lực và sự khéo léo của bản thân nên công việc, cuộc sống diễn ra suôn sẻ. Bản mệnh sẽ bước vào giai đoạn vạn sự hanh thông, đón nhận vô số niềm vui.

Tuổi Ngọ có thể đạt được bước đột phá trong sự nghiệp. Áp lực công việc giảm xuống giúp bản mệnh thoải mái, thư thái hơn, làm gì cũng nhanh chóng đạt kết quả tốt.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong tuần mới (5/9 - 11/9), 3 con giáp một bước đổi đời, đếm tiền mỏi tay

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong tuần mới (5/9 - 11/9), 3 con giáp một bước đổi đời, đếm tiền mỏi tay

Bước sang tuần mới này (5/9 - 11/9), những con giáp may mắn dưới đây nhận được lộc trời ban, tài vận thăng hoa rực rỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn 12 con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 5 giờ 2 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 5 giờ 32 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 6 giờ 2 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 6 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 2 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 7 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà