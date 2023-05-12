Đúng thứ sáu, ngày 12/5/2023, những con giáp bị sao quả tạ rơi trúng đầu, tiến độ công việc trì trệ, tình cảm trục trặc khó lòng êm xuôi

Ngày hôm nay, ba con giáp sau sẽ bị sao quả tạ 'xẹt' qua XUI HẾT CHỖ CHÊ, bạn có nằm trong ba con giáp này?

Tuổi Ngọ Ảnh minh họa Người tuổi Ngọ không mưu cầu danh lợi nhưng họ lại được trời ban nhiều phúc đức. Dù làm bất cứ việc gì họ cũng được quý nhân bên cạnh giúp đỡ, phù trợ khiến mọi thứ trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng vậy. Tử vi thứ sáu của tuổi Ngọ có nhiều điểm không tốt. Con giáp này phải đối mặt với hung khí tăng mạnh, vận tiểu nhân khá vượng, làm gì cũng có cảm giác khó thành. Công việc trì trệ, mọi việc ì ạch khiến tuổi Ngọ cảm thấy mệt mỏi. Các mối quan hệ cũng không được như ý muốn.

Vì vậy, tâm trạng của bạn khá bất ổn, vui buồn thất thường, dễ dẫn đến vạ miệng nếu không kiểm soát được bản thân. Tuổi Ngọ không được nôn nóng, cũng đừng quá tin tưởng vào ai đó mà dễ mang họa vào thân. Tuổi Sửu Ảnh minh họa Những thành tích mà người tuổi Sửu gặt hái được lại chính là nguyên nhân khiến bạn dễ rơi vào tầm ngắm của những kẻ tiểu nhân sẵn lòng ghen ghét. Vận trình tài lộc của người tuổi Sửu đang có dấu hiệu giậm chân tại chỗ khi các nguồn thu nhập chính và phụ đều không tăng đáng kể. Bản mệnh cần có cách cân đối chi tiêu, nếu không dễ rơi vào cảnh cháy túi.



Trên phương diện tình cảm, người đã kết hôn cẩn thận đào hoa dữ phá hỏng hạnh phúc gia đình. Nếu đôi bên có điều gì mâu thuẫn thì cần nhanh chóng giải quyết, chớ để cho kẻ thứ ba có cơ hội chen chân.



Với người độc thân, nếu chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, bạn cũng nên rõ ràng mọi chuyện, đừng lấp lửng kẻo tự mua dây buộc mình, thậm chí còn ảnh hưởng tới danh tiếng bản thân.

Tuổi Thìn Ảnh minh họa Khối lượng công việc ngày càng tăng, kèm theo đó là áp lực tiến độ, chất lượng, ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của người tuổi Thìn. Nhiều việc ập tới cùng lúc đôi khi khiến bạn trở tay không kịp nên cách giải quyết khá bất cập. Bản mệnh cần tính toán thận trọng hơn, để ý tới các con số trong hợp đồng, tránh sai sót nếu không sẽ phải bỏ tiền túi ra đền bù. Những hạng mục quy mô lớn hay giàu tính mạo hiểm có thể không quá thích hợp trong ngày này. Vì thế bạn chớ nên đâm đầu mù quáng kẻo mất tiền nhanh chóng. Vận trình tình cảm của những người độc thân không hề khả quan, đôi khi bạn trở nên kiêu căng hơn và dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của những người xung quanh. Với các cặp đôi, còn dễ xảy ra những trận khắc khẩu, tranh luận gay gắt chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt thường ngày. Nhiều việc ập tới cùng lúc đôi khi khiến Thìn trở tay không kịp nên cách giải quyết khá bất cập. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Chịu đựng thêm 3 ngày nữa, 3 con giáp này nhất định gặp nhiều may mắn, vượng khí tăng cao, rộng đường thăng tiến Chỉ cần thêm 3 ngày nữa, qua tuần mới đây là 3 con giáp sẽ được quý nhân chiếu cố, tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông. Hãy chuẩn bị sẵn tinh thần để đón thần tài lộc về nhà nhé!

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