Đúng thứ Hai đầu tuần (12/6/2023), tiền bẫy khắp nơi, 3 con giáp may túi 3 gang mang tiền về, khai thông đường công danh, không thành sếp lớn cũng là quan to

Tâm linh - Tử vi 11/06/2023 07:15

Dưới đây là những con giáp giàu có nắm tiền tỷ trong tay, trong ngày thứ 2 đầu tuần sẽ thu được nguồn lộc khủng nhất từ trước đến giờ, đón tình yêu tới tấp.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi có nguồn thu nhập đổ về dồn dập, đón tình tới tấp trong ngày thứ 2 đầu tuần. Trong mắt mọi người, bạn là người hiền lành, chăm chỉ nên ai nhìn cũng thương. Những việc bạn phụ trách đều mang lại nguồn lợi khủng, tiền bạc đổ về như nước. Bạn liên tục đón nhận tin vui lớn về tiền tài, công danh.

Được cấp trên nâng đỡ nên công việc của bạn ngày càng thuận lợi, phất lên như diều gặp gió. Thời tới cản không kịp, vận trình của bạn được cải thiện hơn nhiều. Thời gian trước đã gặp nhiều khó khăn, công việc được giao đều hoàn thành tốt. Hãy tận dụng cơ hội này để mọi công sức được công nhận, tiền bạc tiêu hoài không hết.

Đúng thứ Hai đầu tuần (12/6/2023), tiền bẫy khắp nơi, 3 con giáp may túi 3 gang mang tiền về, khai thông đường công danh, không thành sếp lớn cũng là quan to - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất dự đoán, đúng ngày thứ 2 đầu tuần, tuổi Mão là con giáp giàu có nắm số tiền tỷ trong tay. Bạn không ngừng cố gắng trong công việc nên được cấp trên khen ngợi hết lời. Tài vận của bạn tăng lên đều đều, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh cứ hết rồi lại đầy, tha hồ tiêu không lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc. Nhờ tính cách thật thà, chăm chỉ nên bạn được nhiều người yêu mến.

Trong chuyện tình cảm, độc thân tìm được duyên lành như ý. Bạn tìm được duyên lành nên vận trình ngày càng được cải thiện, có nhiều niềm vui trong cuộc sống hơn. Nói chung vận trình của bạn khá suôn sẻ cả về tình duyên lẫn công việc. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận điều này.

Đúng thứ Hai đầu tuần (12/6/2023), tiền bẫy khắp nơi, 3 con giáp may túi 3 gang mang tiền về, khai thông đường công danh, không thành sếp lớn cũng là quan to - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp giỏi giang hết phần thiên hạ, được cấp trên khen ngợi hết lời vì tài giao tiếp tốt. Những người cầm tinh con Rồng hưởng được phúc lộc lớn nhất ơn trên ban cho. Tài vận của bạn hưng thịnh bất ngờ, đón nhận nhiều tin vui lớn trong công việc lẫn tình duyên. Dự kiến bạn sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị trong thời điểm này, tiền bạc tiêu hoài không lo túng thiếu. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui lớn, nhất là về con đường tài lộc.

Tuổi Thìn được xem là một trong những con giáp gặp được nhiều vận may, đặc biệt là trong ngày thứ 2 đầu tuần, chiếc ví của bạn sẽ từ từ phồng lên. Điều này đồng nghĩa với việc sự nghiệp tuổi Thìn sẽ thuận lợi, suôn sẻ, gặp được nhiều quý nhân và giúp họ kiếm được khối tài sản kha khá.

Đúng thứ Hai đầu tuần (12/6/2023), tiền bẫy khắp nơi, 3 con giáp may túi 3 gang mang tiền về, khai thông đường công danh, không thành sếp lớn cũng là quan to - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi thứ Năm ngày 1/6/2023 của 12 con giáp: Tý - Thìn phát triển rực rỡ, tiền tài phủ phê; Ngọ - Dậu gặp nhiều trở ngại, rắc rối mới phát sinh

Tử vi thứ Năm ngày 1/6/2023 của 12 con giáp: Tý - Thìn phát triển rực rỡ, tiền tài phủ phê; Ngọ - Dậu gặp nhiều trở ngại, rắc rối mới phát sinh

Tử vi thứ Năm ngày 1/6/2023 của 12 con giáp: Tý - Thìn phát triển rực rỡ; Ngọ - Dậu gặp nhiều trở ngại, rắc rối mới phát sinh

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi thứ 2 tử vi ngày mai tử vi ngày 11/6/2023 tử vi tháng 6 tử vi hôm nay tử vi giữa tháng 6 con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 32 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'