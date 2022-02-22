Đúng thứ 4, ngày 23/2/2022, HUNG TINH CHIẾU MỆNH, 3 con giáp gặp phải vận xui trong con đường tài lộc và công danh sự nghiệp

Đúng thứ 4, ngày 23/2/2022, người tuổi Sửu đang có nhiều mâu thuẫn với chính người thân của mình. Bản mệnh cần phải khéo léo hơn trong cách xử lý tình huống cũng như cách nói chuyện của mình. Có thể vấn đề không quá mức nghiêm trọng nhưng chính vì mọi người chưa hiểu ý nhau nên sinh ra những tranh cãi, bất đồng càng ngày càng gay gắt.

Thương Quan nhắc nhở những người tuổi Sửu cần phải tiết chế bớt cảm xúc cá nhân mà tập trung vào công việc của mình. Nhiệm vụ được giao nên cố gắng hoàn thành đúng trong thời gian cho phép, chớ dây dưa lâu ngày.

Đúng thứ 4, ngày 23/2/2022, người tuổi Ngọ không kiềm chế được cảm xúc của mình, dẫn đến những hậu quả không thể lường trước được. Chính bạn cũng không thể hiểu được mình.

Kiếp Tài nhập mệnh, con giáp này còn gặp thêm cả rắc rối trong chuyện tiền bạc nữa, có thể bạn sẽ đánh mất tiền của trong tay vì thiếu cân nhắc khi đưa ra những quyết định quan trọng. Chuyện đầu tư kinh doanh vốn chưa bao giờ là trò may rủi, người tuổi Ngọ nếu quá trông chờ vào vận may thì có thể sẽ bị “ngã ngựa” mà chẳng thể nào chống đỡ lại được.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng thứ 4, ngày 23/2/2022, Thiên Quan chiếu mệnh, người tuổi Hợi cần phải thận trọng với những hành động của mình kẻo bạn có thể bị tiểu nhân hãm hại, làm cho những chuyện từ đơn giản thành phức tạp vô cùng. Vốn dĩ bạn chẳng có ý gì xấu nhưng sau khi bị tiểu nhân tô vẽ thì lại thành kẻ mưu mô, khiến cho những người xung quanh cảm thấy sợ hãi mà xa lánh, công việc cũng vì thế mà mất đi sự hanh thông.

Đúng thứ 4, ngày 23/2/2022, Thiên Quan chiếu mệnh, người tuổi Hợi cần phải thận trọng với những hành động của mình kẻo bạn có thể bị tiểu nhân hãm hại. Ảnh minh họa: Internet.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và người ấy vẫn chưa tìm được điểm để phát triển. Giữa 2 người vẫn đang tồn tại 1 bức tường vô hình ngăn cách, khiến cho tình cảm không thể cháy bỏng hơn nữa.

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