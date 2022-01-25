Đúng thứ 4, ngày 26/1/2022, cảnh báo đỏ, 3 con giáp tiểu nhân xuất hiện quấy phá, ‘tiền mất tật mang’, tài lộc tiêu tan

Tâm linh - Tử vi 25/01/2022 12:01

Chia buồn với 3 con giáp gặp họa tiểu nhân, liên tục gặp xui xẻo, ảnh hưởng đến con đường tài lộc trong ngày thứ 4 (26/1/2022).

 

Người tuổi Tý

Đúng thứ 4, ngày 26/1/2022, Mão Tý Tương Hình có thể là nguyên nhân gây nên không ít sóng gió của người tuổi Tý, đặc biệt là ở phương diện sự nghiệp. Có kẻ tiểu nhân xuất hiện, gây đủ trò cản trở để bản mệnh không thể hoàn thành được công việc kịp tiến độ.

Đúng thứ 4, ngày 26/1/2022, cảnh báo đỏ, 3 con giáp tiểu nhân xuất hiện quấy phá, ‘tiền mất tật mang’, tài lộc tiêu tan - Ảnh 1

Bản mệnh hãy thận trọng trong từng việc mình làm, đặc biệt là luôn giữ thái độ khiêm tốn, điềm tĩnh, đừng vội phản ứng gay gắt bởi như thế rất dễ rơi vào bẫy rập của những kẻ xấu bụng. Đối phương luôn cố gây hấn chỉ đợi cơ hội tìm ra điểm yếu và gây bất lợi cho bạn.

Người tuổi Tỵ

Đúng thứ 4, ngày 26/1/2022, dưới tác động của Thương Quan, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Tỵ cũng vì thế mà không được thuận lợi. Nếu bạn đang mong chờ một cơ hội cải thiện thu nhập hiện tại của mình thì có lẽ hôm nay vận may vẫn chưa mỉm cười với bạn đâu. Thậm chí nếu cứ háo thắng, xốc nổi đầu tư mà không tính toán kỹ, bạn có thể trả giá đắt bằng chính những đồng tiền mồ hôi xương máu mà mình vất vả làm ra.

Tình cảm của con giáp này giữ ở mức bình ổn, không sóng gió nhưng cũng chưa thực sự thăng hoa. Hãy cố gắng trân trọng những gì mình đang có, đừng để mọi việc trở nên xấu đi.

Người tuổi Dậu

Đúng thứ 4, ngày 26/1/2022, Mão Dậu Tương Xung, người tuổi Dậu gặp không ít phiền não trong tình cảm. Tranh cãi liên miên khiến tình cảm của bạn và người ấy dần phai nhạt. Công việc vấp phải họa Thiên Quan nên khó mà suôn sẻ như mong muốn. Kẻ tiểu nhân đưa chuyện, dựng nên những lời đồn đại thị phi sai sự thực nhằm hạ thấp uy tín của bản mệnh để tranh lợi đoạt danh.

Đúng thứ 4, ngày 26/1/2022, cảnh báo đỏ, 3 con giáp tiểu nhân xuất hiện quấy phá, ‘tiền mất tật mang’, tài lộc tiêu tan - Ảnh 2
Đúng thứ 4, ngày 26/1/2022, Mão Dậu Tương Xung, người tuổi Dậu gặp không ít phiền não trong tình cảm. Ảnh minh họa: Internet.

Hung thần Thiên Quan còn cảnh báo nguy cơ bị lừa gạt tiền bạc bởi kẻ tiểu nhân. Hôm nay bản mệnh hãy thận trọng với những lời mời hợp tác đầu tư với mức lợi nhuận như từ trên trời rơi xuống nhé. Có những lời đề nghị ngọt ngào ẩn chứa phía sau là nguy cơ lừa gạt, chiếm đoạt tài sản đó.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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