Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 2/1, 3 con giáp Tương Phá làm việc gì cũng khó thành công, tiểu nhân luôn tìm cách hãm hại, tình duyên kém sắc

Tâm linh - Tử vi 01/01/2022 21:27

Hãy cùng xem 3 con giáp nào sẽ kém may mắn trong ngày mai, Chủ Nhật ngày 2/1 này nhé.

Người tuổi Ngọ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 2/1/2022, người tuổi Ngọ có Tương Phá nên làm gì cũng không thành, dễ hỏng việc. Bản mệnh là người có năng lực vì thế lắm kẻ ghét, lợi dụng sơ hở ném đá giấu tay nên hôm nay bạn chỉ nên nghỉ ngơi chứ đừng tham việc làm gì cho mệt người.

Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 2/1, 3 con giáp Tương Phá làm việc gì cũng khó thành công, tiểu nhân luôn tìm cách hãm hại, tình duyên kém sắc - Ảnh 1
Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 2/1/2022, người tuổi Ngọ có Tương Phá nên làm gì cũng không thành. Ảnh minh họa: Internet.

Trong ngày này, gia đình bản mệnh không hòa thuận, có lục đục trong anh em họ hàng nên sinh ra ức chế rồi cãi nhau to tiếng. Còn trong tình yêu, nếu bạn thấy rằng ai đó cứ đang đùa giỡn với cảm xúc của mình thì gạch tên họ ra khỏi cuộc sống ngay và luôn.

Người tuổi Mão

Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 2/1/2022, Tỷ Kiên chiếu mệnh thì người làm chức cao như quản lý, lãnh đạo nên cẩn thận kẻo bị cấp dưới nói xấu, ghen ghét. Nếu như bạn đang muốn khởi nghiệp hoặc là đầu tư thêm vào những dự án, công trình mới thì thời gian này không phải thời điểm phù hợp.

Ngoài ra, Mão cẩn thận kẻo bị bạn bè lừa gạt, nói xấu. Nhiều người bằng mặt nhưng không bằng lòng. Mão chỉ nên quan tâm đến gia đình mình mà thôi, những lúc gặp khó khăn chỉ có người nhà ở bên cạnh chứ không có bạn bè nào hết.

Người tuổi Dậu

Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 2/1/2022, Dậu lâm vào Tương Xung vì vậy bản mệnh không nên mong đợi gì nhiều ở đường sự nghiệp. Nóng giận mất khôn, hôm nay người làm công ăn lương đừng quan tâm công việc quá nhiều.

Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 2/1, 3 con giáp Tương Phá làm việc gì cũng khó thành công, tiểu nhân luôn tìm cách hãm hại, tình duyên kém sắc - Ảnh 2
Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 2/1/2022, Dậu lâm vào Tương Xung vì vậy bản mệnh không nên mong đợi gì nhiều ở đường sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet.

Do ảnh hưởng của Thiên Quan nên dễ xích mích với hàng xóm, bạn bè. Bạn cho đi rất nhiều nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu, chưa kể còn có thể có những hiểu lầm. Do ngũ hành Mộc khắc Kim nên tuổi này tiêu tiền như nước. Dậu cần thận trọng đề phòng những kẻ tiểu nhân gây hại trên đường tài lộc.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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