Đúng thứ 3 ngày 25/1/2022, 3 con giáp gặp thị phi nơi công sở, tiểu nhân luôn rình rập tìm cơ hội hãm hại ‘tiền mất tật mang’

Đúng thứ 3 ngày 25/1/2022, Tỷ Kiên xuất hiện nhắc nhở người tuổi Dần nên tránh xa những chuyện thị phi. Nhất là ở môi trường công sở, nếu để bản thân vướng vào chuyện chia bè kết phái hay tranh lợi đoạt tài thì chẳng mấy chốc rắc rối sẽ bủa vây lấy bạn thôi. Đây là lúc bạn cần tập trung toàn lực vào công việc của mình. Những kẻ tiểu nhân chỉ chờ bạn khi bạn mắc sai lầm là lập tức tìm cách hạ bệ bạn đó.

Hôm nay bản mệnh nên chú ý hơn sức khỏe của bản thân, cần đề phòng các bệnh liên quan đến thần kinh, bệnh về thận hay bàng quan. Hãy dành thời gian để cơ thể được nghỉ ngơi đúng nghĩa, thể trạng nhờ thế mới có thể phục hồi nhanh chóng.

Đúng thứ 3 ngày 25/1/2022, chịu ảnh hưởng của cục diện Dần Tỵ Tương Hại, người tuổi Tỵ cần đề phòng kẻ tiểu nhân luôn rình rập xung quanh bạn. Lúc này, chỉ cần bạn để lộ bất cứ sơ hở nào, kẻ xấu bụng sẽ ngay lập tức nhằm vào đó để hạ bệ bạn. Nếu bạn nhanh tay nắm bắt lấy sự che chở của Thực Thần giúp bạn sớm nhìn ra những cơ hội hiếm có.

Tiếc rằng, mối quan hệ tình cảm của bạn lại chẳng được tốt đẹp như mong đợi. Những cuộc tranh cãi giữa hai bạn ngày càng gay gắt hơn. Mâu thuẫn chẳng những không được hóa giải lại còn thêm nguy cơ kẻ thứ 3 xuất hiện nữa.

Con giáp tuổi Thân

Đúng thứ 3 ngày 25/1/2022, cục diện Dần Thân Tương Xung tác động không nhỏ đến tâm trạng của người tuổi Thân. Những ý kiến bất đồng là nguyên nhân chính khiến cho các mối quan hệ xã giao của bạn trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Đúng thứ 3 ngày 25/1/2022, cục diện Dần Thân Tương Xung tác động không nhỏ đến tâm trạng của người tuổi Thân. Ảnh minh họa: Internet.

Lại thêm Thiên Quan giáng họa, nếu không muốn bản thân bị vướng vào những chuyện thị phi kiện tụng thì bạn nên hạn chế đối đầu trực diện với những người có chức có quyền lúc này. Sau tất cả mọi chuyện, người chịu thiệt thòi nhất vẫn chỉ có thể là bạn mà thôi.

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