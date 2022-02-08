Đúng thứ 4, ngày 9/2/2022, vướng họa TIỂU NHÂN, 3 con giáp cho vay mất bạn, tránh xa chuyện tiền bạc, cho mượn, vận tài lộc cũng TUỘT DỐC KHÔNG PHANH

Đúng thứ 4, ngày 9/2/2022, người tuổi Sửu gặp Tỷ Kiên nên đưa ra được những quyết định dứt khoát, lựa chọn rõ ràng cho những mục tiêu tương lai của mình. Bạn biết mình cần điều gì, muốn điều gì và sẵn sàng chịu trách nhiệm với chọn lựa của mình, dù có chuyện gì cũng không bỏ cuộc.

Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu gặp không ít trục trặc. Nếu còn giận hờn đối phương, bạn nên tìm cách hóa giải ngay trong ngày. Dù không chịu thừa nhận nhưng thói quen “sớm nắng chiều mưa” của bạn đang gây ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai bạn rất nhiều đấy.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng thứ 4, ngày 9/2/2022, người tuổi Thìn có nguy cơ mất tiền hao của rất lớn khi chịu tác động của Kiếp Tài hung tinh. Bạn nên hạn chế cho người khác vay mượn, kể cả là người thân quen, anh em họ hàng vì cơ hội đòi lại rất thấp, có khi còn mất tình cảm. Đầu xuân mới cho vay tiền của cũng bị cho là xui nên bạn cố gắng từ chối khéo léo, thà mất lòng trước được lòng sau còn hơn.

Đường tình duyên của con giáp này không được thuận lợi. Bản mệnh cảm giác mình và người ấy ngày càng có nhiều bất đồng, có nhiều khi bạn không hiểu đối phương đang nghĩ gì trong đầu, tại sao lại cứ luôn khiến bạn thất vọng như vậy.

Con giáp tuổi Thân

Đúng thứ 4, ngày 9/2/2022, người tuổi Thân dễ vướng họa tiểu nhân, vạ miệng gây rắc rối cho chính mình. Đừng tùy tiện nói những lời nhận xét thẳng thắn quá mức, bởi bạn có thể đắc tội với những kẻ xấu bụng lúc nào chẳng hay.

Đúng thứ 4, ngày 9/2/2022, người tuổi Thân dễ vướng họa tiểu nhân, vạ miệng gây rắc rối cho chính mình. Ảnh minh họa: Internet.

Lại thêm ảnh hưởng của Thương Quan, người tuổi Thân cũng rất dễ bị hoàn cảnh chi phối, thiếu tính độc lập. Nếu bạn có người hướng dẫn, cầm tay chỉ việc thì có cơ hội tiến thân nhưng nếu đơn thương độc mã thì rất khó thành công như mong muốn.

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