Đúng thứ 4, ngày 9/2/2022, vướng họa TIỂU NHÂN, 3 con giáp cho vay mất bạn, tránh xa chuyện tiền bạc, cho mượn, vận tài lộc cũng TUỘT DỐC KHÔNG PHANH

Tâm linh - Tử vi 08/02/2022 20:22

Cho vay vừa mất bạn vừa mất tiền, nên 3 con giáp này nên tránh xa các hoạt động liên quan đến tiền bạc trong thứ 4, ngày 9/2/2022 này nhé.

Con giáp tuổi Sửu

Đúng thứ 4, ngày 9/2/2022, người tuổi Sửu gặp Tỷ Kiên nên đưa ra được những quyết định dứt khoát, lựa chọn rõ ràng cho những mục tiêu tương lai của mình. Bạn biết mình cần điều gì, muốn điều gì và sẵn sàng chịu trách nhiệm với chọn lựa của mình, dù có chuyện gì cũng không bỏ cuộc.

Đúng thứ 4, ngày 9/2/2022, vướng họa TIỂU NHÂN, 3 con giáp cho vay mất bạn, tránh xa chuyện tiền bạc, cho mượn, vận tài lộc cũng TUỘT DỐC KHÔNG PHANH - Ảnh 1
Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu gặp không ít trục trặc. Ảnh minh họa: Internet.

Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu gặp không ít trục trặc. Nếu còn giận hờn đối phương, bạn nên tìm cách hóa giải ngay trong ngày. Dù không chịu thừa nhận nhưng thói quen “sớm nắng chiều mưa” của bạn đang gây ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai bạn rất nhiều đấy.

 

Con giáp tuổi Thìn

Đúng thứ 4, ngày 9/2/2022, người tuổi Thìn có nguy cơ mất tiền hao của rất lớn khi chịu tác động của Kiếp Tài hung tinh. Bạn nên hạn chế cho người khác vay mượn, kể cả là người thân quen, anh em họ hàng vì cơ hội đòi lại rất thấp, có khi còn mất tình cảm. Đầu xuân mới cho vay tiền của cũng bị cho là xui nên bạn cố gắng từ chối khéo léo, thà mất lòng trước được lòng sau còn hơn.

Đường tình duyên của con giáp này không được thuận lợi. Bản mệnh cảm giác mình và người ấy ngày càng có nhiều bất đồng, có nhiều khi bạn không hiểu đối phương đang nghĩ gì trong đầu, tại sao lại cứ luôn khiến bạn thất vọng như vậy.

Con giáp tuổi Thân

Đúng thứ 4, ngày 9/2/2022, người tuổi Thân dễ vướng họa tiểu nhân, vạ miệng gây rắc rối cho chính mình. Đừng tùy tiện nói những lời nhận xét thẳng thắn quá mức, bởi bạn có thể đắc tội với những kẻ xấu bụng lúc nào chẳng hay.

Đúng thứ 4, ngày 9/2/2022, vướng họa TIỂU NHÂN, 3 con giáp cho vay mất bạn, tránh xa chuyện tiền bạc, cho mượn, vận tài lộc cũng TUỘT DỐC KHÔNG PHANH - Ảnh 2
Đúng thứ 4, ngày 9/2/2022, người tuổi Thân dễ vướng họa tiểu nhân, vạ miệng gây rắc rối cho chính mình. Ảnh minh họa: Internet.

Lại thêm ảnh hưởng của Thương Quan, người tuổi Thân cũng rất dễ bị hoàn cảnh chi phối, thiếu tính độc lập. Nếu bạn có người hướng dẫn, cầm tay chỉ việc thì có cơ hội tiến thân nhưng nếu đơn thương độc mã thì rất khó thành công như mong muốn.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng thứ 4, ngày 26/1/2022, cảnh báo đỏ, 3 con giáp tiểu nhân xuất hiện quấy phá, ‘tiền mất tật mang’, tài lộc tiêu tan

Đúng thứ 4, ngày 26/1/2022, cảnh báo đỏ, 3 con giáp tiểu nhân xuất hiện quấy phá, ‘tiền mất tật mang’, tài lộc tiêu tan

Chia buồn với 3 con giáp gặp họa tiểu nhân, liên tục gặp xui xẻo, ảnh hưởng đến con đường tài lộc trong ngày thứ 4 (26/1/2022).

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp thứ 4 tử vi con giáp xui xẻo tử vi con giáp 2022

TIN MỚI NHẤT

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 29 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 35 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót