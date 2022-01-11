Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 12/1, mây đen che lối, 3 con giáp gặp đủ chuyện xui, tiểu nhân quấy phá, tình duyên không vượng

Tâm linh - Tử vi 11/01/2022 17:13

Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 12/1, bên cạnh những con giáp may mắn, có 3 con giáp xui xẻo gặp phải vận đen. Trong ngày này, tài lộc không thông, tình duyên cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.

Người tuổi Thìn

Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 12/1, do chịu tác động từ cục diện Sửu Thìn Tương Phá, người tuổi Thìn làm gì cũng phải hết sức thận trọng, tính toán kỹ càng để tránh sai sót có thể xảy ra. Trong ngày này, vận tiểu nhân khá lớn, chỉ một phút lơ là cũng tạo điều kiện cho kẻ kiểu nhân nắm thóp, gây khó dễ.

Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 12/1, mây đen che lối, 3 con giáp gặp đủ chuyện xui, tiểu nhân quấy phá, tình duyên không vượng - Ảnh 1
Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 12/1, do chịu tác động từ cục diện Sửu Thìn Tương Phá, người tuổi Thìn làm gì cũng phải hết sức thận trọng. Ảnh minh họa: Internet.

Không những vậy, trong ngày này chuyện tình cảm của người tuổi Thìn không được thuận lợi. Người ấy trách móc vì bạn ít dành thời gian quan tâm đến cảm xúc của người ta, trong khi bạn chỉ muốn đối phương hiểu và thông cảm cho những khó khăn hiện tại mà mình đang phải đối mặt. Sự căng thẳng lần này khiến mối quan hệ của cả hai lâm vào thế bí.

Người tuổi Ngọ

Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 12/1, cục diện Tương Hại là điềm báo người tuổi Ngọ có thể gặp không ít chuyện rắc rối và phức tạp. Hầu hết đều do những lời thị phi từ những kẻ tiểu nhân ghen ghét gây ra. Dù biết chỉ là tin đồn nhưng bạn vẫn không thể để ngoài tai, dễ bị những điều đó làm lay động tâm trí.

Chính vì vậy, trong ngày hôm nay người tuổi Ngọ rất dễ bị kích động, thậm chí trở thành người ngang ngược khi thấy ai đó có ý kiến trái chiều với mình. Mỗi người một quan điểm, bạn có thể tranh luận nhưng cần hết sức bình tĩnh, tránh biến thành cuộc cãi vã gay gắt sẽ ảnh hưởng đến hòa khí chung.

Người tuổi Thân

Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 12/1, Kiếp Tài xuất hiện là điềm báo họa phá tài đang đến rất gần với người tuổi Thân. Tốt nhất bản mệnh nên thận trọng trong việc đầu tư kinh doanh trong ngày thứ tư này. Đừng vì tham cái lợi trước mắt mà nhẹ dạ cả tin nghe theo lời người khác, đến lúc mất tiền có hối hận cũng đã muộn rồi.

Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 12/1, mây đen che lối, 3 con giáp gặp đủ chuyện xui, tiểu nhân quấy phá, tình duyên không vượng - Ảnh 2
Đúng ngày mai, thứ 4 ngày 12/1, Kiếp Tài xuất hiện là điềm báo họa phá tài đang đến rất gần với người tuổi Thân. Ảnh minh họa: Internet.

Trong ngày này, chuyện tình cảm của người độc thân chẳng được thuận buồm xuôi gió nhưng những gì mong muốn. Khoảng cách giữa bạn và bạn yêu quý khó xóa nhòa khiến bạn vô cùng bứt rứt nhưng cũng không biết phải làm sao.

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