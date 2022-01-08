Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 9/1, 3 con giáp gặp họa tiểu nhân, sự nghiệp ảnh hưởng nghiêm trọng, mâu thuẫn, xung đột với đồng nghiệp

Tâm linh - Tử vi 08/01/2022 15:28

Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 9/1, 3 con giáp này liên tục gặp xui xẻo, ảnh hưởng trực tiếp đến con đường công danh sự nghiệp và tài lộc, nhất định phải cẩn thận.

 

Con giáp tuổi Sửu

Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 9/1, Kiếp Tài gây họa, người tuổi Sửu phải đối diện với những mâu thuẫn, xung đột với đồng nghiệp. Bạn cần phải giữ vững quan điểm đúng đắn của mình, chớ nghe ai nói ngả nói nghiêng.

Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 9/1, 3 con giáp gặp họa tiểu nhân, sự nghiệp ảnh hưởng nghiêm trọng, mâu thuẫn, xung đột với đồng nghiệp - Ảnh 1
Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 9/1, Kiếp Tài gây họa, người tuổi Sửu phải đối diện với những mâu thuẫn, xung đột với đồng nghiệp. Ảnh minh họa: Internet.

Nếu người làm ở vị thế cao phải nhận chỉ trích của cấp dưới thì đây chính là lúc bạn cần xem xét lại các quyết định và cách làm việc của mình. Để phát triển nhanh chóng và ổn định hơn, con giáp này hãy từ bỏ những suy nghĩ cổ hữu để tiếp nhận những điều mới mẻ hơn, đừng mãi bó hẹp trong những điều mình đã biết.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 9/1, Tương Xung tác động, công việc của người tuổi Thìn gặp nhiều trở ngại ngoài ý muốn. Chính cách cư xử nóng nảy, bốc đồng sẽ khiến cấp trên và đồng nghiệp thấy ác cảm với bạn. Nếu làm trong lĩnh vực làm ăn, kinh doanh thì hôm nay không phải là ngày thích hợp để lựa chọn đầu tư. Muốn làm giàu thì chớ nên nóng vội.

Hôm nay bản mệnh nên quan tâm đến tình hình sức khỏe của bản thân, nhất là với những ai mắc bệnh về dạ dày hoặc đường ruột. Nên có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, người làm ăn hoặc công chức tránh tiệc tùng, liên hoan quá nhiều.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 9/1, Tỷ Kiên đem tới điềm chẳng lành cho sự nghiệp của người tuổi Tuất. Bạn quá cứng cỏi, không chịu hòa nhập với tập thể nên dễ bị mọi người xa lánh, cô lập, khiến làm việc gì cũng khó khăn.

Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 9/1, 3 con giáp gặp họa tiểu nhân, sự nghiệp ảnh hưởng nghiêm trọng, mâu thuẫn, xung đột với đồng nghiệp - Ảnh 2
Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 9/1, Tỷ Kiên đem tới điềm chẳng lành cho sự nghiệp của người tuổi Tuất. Ảnh minh họa: Internet.

Bạn cần thay đổi mặt tính cách này nếu muốn tiến xa hơn. Tự cô lập bản thân chỉ khiến cho chính bản thân bạn gặp khó khăn, áp lực trong mọi việc mà thôi. Bạn không muốn lúc nào mình cũng phải một mình khắc phục mọi khó khăn.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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Chia buồn với 3 con giáp đầu tuần mới thứ 2 ngày 27/12/2021 sẽ có một ngày không suôn sẻ, công việc và sự nghiệp cũng ảnh hưởng khá nhiều.

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