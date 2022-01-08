Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 9/1, Kiếp Tài gây họa, người tuổi Sửu phải đối diện với những mâu thuẫn, xung đột với đồng nghiệp. Bạn cần phải giữ vững quan điểm đúng đắn của mình, chớ nghe ai nói ngả nói nghiêng.

Nếu người làm ở vị thế cao phải nhận chỉ trích của cấp dưới thì đây chính là lúc bạn cần xem xét lại các quyết định và cách làm việc của mình. Để phát triển nhanh chóng và ổn định hơn, con giáp này hãy từ bỏ những suy nghĩ cổ hữu để tiếp nhận những điều mới mẻ hơn, đừng mãi bó hẹp trong những điều mình đã biết.

Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 9/1, Tương Xung tác động, công việc của người tuổi Thìn gặp nhiều trở ngại ngoài ý muốn. Chính cách cư xử nóng nảy, bốc đồng sẽ khiến cấp trên và đồng nghiệp thấy ác cảm với bạn. Nếu làm trong lĩnh vực làm ăn, kinh doanh thì hôm nay không phải là ngày thích hợp để lựa chọn đầu tư. Muốn làm giàu thì chớ nên nóng vội.

Hôm nay bản mệnh nên quan tâm đến tình hình sức khỏe của bản thân, nhất là với những ai mắc bệnh về dạ dày hoặc đường ruột. Nên có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, người làm ăn hoặc công chức tránh tiệc tùng, liên hoan quá nhiều.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 9/1, Tỷ Kiên đem tới điềm chẳng lành cho sự nghiệp của người tuổi Tuất. Bạn quá cứng cỏi, không chịu hòa nhập với tập thể nên dễ bị mọi người xa lánh, cô lập, khiến làm việc gì cũng khó khăn.

Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 9/1, Tỷ Kiên đem tới điềm chẳng lành cho sự nghiệp của người tuổi Tuất. Ảnh minh họa: Internet.

Bạn cần thay đổi mặt tính cách này nếu muốn tiến xa hơn. Tự cô lập bản thân chỉ khiến cho chính bản thân bạn gặp khó khăn, áp lực trong mọi việc mà thôi. Bạn không muốn lúc nào mình cũng phải một mình khắc phục mọi khó khăn.

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