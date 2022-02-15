Đúng thứ 4, ngày 16/2/2022, THỊ PHI BỦA VÂY, tình duyên trục trặc, 3 con giáp gặp nhiều chuyện buồn lòng, sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng

Tâm linh - Tử vi 15/02/2022 21:49

Chia buồn với 3 con giáp thị phi, gặp nhiều chuyện phiền lòng trong thứ 4, ngày 16/2/2022 này.

Con giáp tuổi Mão

Đúng thứ 4, ngày 16/2/2022, người tuổi Mão dễ gặp những rắc rối trong chuyện tình cảm của mình. Bản mệnh và người ấy không tìm được tiếng nói chung, không thống nhất được ý kiến với nhau nên dù là những chuyện nhỏ nhặt cũng có thể khiến cho bạn và đối phương có những cuộc tranh cãi nảy lửa.

Đúng thứ 4, ngày 16/2/2022, THỊ PHI BỦA VÂY, tình duyên trục trặc, 3 con giáp gặp nhiều chuyện buồn lòng, sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng - Ảnh 1
Đúng thứ 4, ngày 16/2/2022, người tuổi Mão dễ gặp những rắc rối trong chuyện tình cảm của mình. Ảnh minh họa: Internet.

Thương Quan còn khiến cho cuộc sống của con giáp này thêm tệ hại khi mà công việc của bản mệnh xuất hiện những sai sót khá lớn vì thói chủ quan của bản mệnh. Tuổi Mão dễ phải nhận sự khiển trách của cấp trên vì điều này.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng thứ 4, ngày 16/2/2022, cảm xúc của tuổi Thìn lên xuống thất thường và chính bạn cũng không hiểu được điều mình thực sự muốn là gì. Chính vì thế mà bạn có nguy cơ sẽ đánh mất đi người mình yêu đó.

Bản mệnh còn có thêm rắc rối phiền phức khi bị tiểu nhân Thiên Quan không ngừng gây khó dễ trong công việc nữa. Con giáp này không muốn phải làm mất lòng bất cứ ai nhưng có lẽ đã đến lúc bạn phải mạnh mẽ hơn nên không muốn mất tiền mất của.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng thứ 4, ngày 16/2/2022, người tuổi Tuất gặp khá nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm. Bản mệnh có thể sẽ cảm thấy lựa chọn của mình là sai và hoang mang khi không biết có nên tiếp tục mối quan hệ hiện tại hay không.Chưa chắc vấn đề phát sinh từ mâu thuẫn nào cụ thể mà có thể chỉ là bản mệnh cảm thấy nhàm chán và mất dần đi sức hút với đối phương mà thôi.

Đúng thứ 4, ngày 16/2/2022, THỊ PHI BỦA VÂY, tình duyên trục trặc, 3 con giáp gặp nhiều chuyện buồn lòng, sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng - Ảnh 2
Đúng thứ 4, ngày 16/2/2022, người tuổi Tuất gặp khá nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm. Ảnh minh họa: Internet.

Thiên Quan khiến cho con giáp này còn gặp thêm nhiều khó khăn trong công việc nữa. Bản mệnh bị tiểu nhân chỉ điểm, mách lẻo với cấp trên, thậm chí còn thêu dệt nên những lời đồn đại vô căn cứ nhằm hạ thấp tuổi Tuất.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng thứ 4, ngày 9/2/2022, vướng họa TIỂU NHÂN, 3 con giáp cho vay mất bạn, tránh xa chuyện tiền bạc, cho mượn, vận tài lộc cũng TUỘT DỐC KHÔNG PHANH

Đúng thứ 4, ngày 9/2/2022, vướng họa TIỂU NHÂN, 3 con giáp cho vay mất bạn, tránh xa chuyện tiền bạc, cho mượn, vận tài lộc cũng TUỘT DỐC KHÔNG PHANH

Cho vay vừa mất bạn vừa mất tiền, nên 3 con giáp này nên tránh xa các hoạt động liên quan đến tiền bạc trong thứ 4, ngày 9/2/2022 này nhé.

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