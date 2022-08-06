Đúng Rằm tháng 7 âm lịch này, phúc tựa tề thiên: 3 con giáp tiền bạc sung túc, lộc lá đến nhà, nhiều cơ hội làm giàu hơn bất kỳ ai

Đúng Rằm tháng 7 âm lịch này, ngàn sao tinh tú hội tụ, chiếu mệnh tuổi Sửu, đây chính là thời kỳ mà con giáp này bứt phá vươn lên trong cuộc sống. Theo tử vi , đây là thời gian mà người tuổi Sửu sẽ gặp vận may, thời cơ đến nên thu nhập tăng với tốc độ chóng mặt. Do tuổi Sửu được thần may mắn chiếu mệnh, gặp dữ hóa lành, mọi thứ đều hanh thông.

Những người sinh ra trong năm Sửu luôn tỏ ra mạnh mẽ, tự tin và tích cực, rất can đảm khi đối mặt với những áp lực trong cuộc sống, có khả năng điều chỉnh trái tim của mình và không dễ bị đánh bại. Vì vậy, Sửu thường có thành tích xuất sắc về mọi mặt và sẽ không xuống dốc hay tụt lại phía sau để thua kém bất kỳ ai.

Người tuổi Thân luôn cẩn thận, tỉ mỉ, làm việc gì cũng chu đáo và luôn có trách nhiệm cao trong công việc.

Ngoài ra, do được Thần Tài ưu ái nên tài vận, tài phú từ ba phương tám hướng liên tiếp kéo đến với con giáp này. Người tuổi Sửu đi đến đâu hay làm gì cũng có kiếm được tiền và có những cơ hội làm giàu, phát tài.

Ảnh minh họa: Internet

Đúng Rằm tháng 7 âm lịch này, do có Cát Tinh soi chiếu và quý nhân tương trợ nên cho dù là sự nghiệp hay cuộc sống những người tuổi Thân sẽ có nhưng bước tiến đột phá trong công việc của mình. Nguồn thu nhập của người tuổi Thân kể từ đây cũng thay đổi nhanh chóng, các khoản tích lũy đều tăng lên khiến cuộc sống viên mãn hạnh phúc.

Thời gian tới, tuổi Thân có thể tiến gần mục tiêu thành công trong khoảng thời gian ngắn. Những khoản nợ cũng được thanh toán, công việc thuận lợi, cuộc sống theo đó mà càng ngày càng nở hoa.

Tuổi Hợi

Những chú Lợn chính là con giáp may mắn cuối cùng được điểm tên trong danh sách những con giáp may mắn trong Rằm tháng 7 âm lịch này. Những người tuổi Hợi thường là người thông minh có tầm nhìn xa trông rộng và luôn biết cách đối nhân xử thế nên được nhiều bạn bè hỗ trợ.

Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày Rằm tháng 7 này, tuổi Hợi có cục diện Tam Hợp Thái Tuế nên được hậu thuẫn cực lớn. Trong công việc, bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu vượt bậc. Bắt đầu từ thời điểm này, dù làm gì tuổi Hợi cũng được quý nhân phù trợ, hoạn nạn vượt qua, tiền bạc tìm đến. Nếu cuộc sống như một đỉnh núi thì họ đang lên đỉnh cao với tốc độ đáng kinh ngạc.

Lời khuyên cho người tuổi Hợi là bạn càng chăm chỉ nỗ lực bao nhiều thì cuộc sống của bạn sẽ càng trở nên thuận lợi viên mãn bấy nhiêu. Dù đang trên đà may mắn thì những người tuổi Hợi cũng đừng chủ quan trong mọi việc trước khi làm việc gì nên cân nhắc thật kỹ lưỡng để tránh những điều không may có thể xảy ra nhé!

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm