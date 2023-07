Đúng Rằm tháng 7 âm lịch này, phúc tựa tề thiên: 3 con giáp tiền bạc sung túc, lộc lá đến nhà, nhiều cơ hội làm giàu hơn bất kỳ ai

Tuổi Sửu

Những người sinh ra trong năm Sửu luôn tỏ ra mạnh mẽ, tự tin và tích cực, rất can đảm khi đối mặt với những áp lực trong cuộc sống, có khả năng điều chỉnh trái tim của mình và không dễ bị đánh bại. Vì vậy, Sửu thường có thành tích xuất sắc về mọi mặt và sẽ không xuống dốc hay tụt lại phía sau để thua kém bất kỳ ai.

Ảnh minh họa: Internet

Đúng Rằm tháng 7 âm lịch này, ngàn sao tinh tú hội tụ, chiếu mệnh tuổi Sửu, đây chính là thời kỳ mà con giáp này bứt phá vươn lên trong cuộc sống. Theo tử vi, đây là thời gian mà người tuổi Sửu sẽ gặp vận may, thời cơ đến nên thu nhập tăng với tốc độ chóng mặt. Do tuổi Sửu được thần may mắn chiếu mệnh, gặp dữ hóa lành, mọi thứ đều hanh thông.