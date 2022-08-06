Sổ Nam Tào đã ghi rõ: 3 bản mệnh đang nắm cơ hội trúng số độc đắc đúng Rằm tháng 7 âm lịch này

Tâm linh - Tử vi 06/08/2022 15:46

Những con giáp may mắn ngày Rằm tháng 7 âm lịch khiến không ít người ghen tị, với vận đỏ mà bản mệnh nhận được. Liệu bạn có nằm trong số đó?

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu rất giỏi vượt qua thử thách trong cuộc sống, cách cư xử khéo léo nên ai cũng yêu mến. Người tuổi Sửu họ hiểu rõ khả năng của mình, nói chuyện tuy nhanh nhưng đều là khẩu xà tâm phật, nên trong cuộc sống họ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.

Sổ Nam Tào đã ghi rõ: 3 bản mệnh đang nắm cơ hội trúng số độc đắc đúng Rằm tháng 7 âm lịch này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đúng Rằm tháng 7 âm lịch này là thời điểm người tuổi Sửu may mắn ngập tràn, đón nhận nhiều tài lộc. Tuổi Sửu được quý nhân phù trợ nên tài lộc cứ thế “nhảy” vào túi. Những người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương, thêm thưởng hay thậm chí là thăng chức. Trong khi đó, những người kinh doanh sẽ thu về nhiều hợp đồng hơn, việc kinh doanh buôn bán thuận lợi, đi đến đâu hốt tiền đến đó.

Khi có cơ hội đến, con giáp này chớ nên chần chừ mà hãy nắm bắt tốt các cơ hội để tạo được bước đột phá trong công việc. Ngoài việc có được sự nghiệp thăng hoa, chuyện tình cảm của con giáp này cũng có nhiều điểm sáng. Sau thời gian chờ đợi, tìm kiếm, người độc thân sẽ gặp được người trong mộng, viết lên chuyện tình đẹp như ý.

Tuổi Ngọ

Trời sinh những người tuổi Ngựa đã thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Họ mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Người tuổi Ngọ có tính cách lương thiện, biết trên dưới, đối nhân xử thế chu toàn nên ra đời được nhiều người giúp đỡ, từ đó bạn có nhiều mối quan hệ tốt, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân.

Sổ Nam Tào đã ghi rõ: 3 bản mệnh đang nắm cơ hội trúng số độc đắc đúng Rằm tháng 7 âm lịch này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thật may mắn là Ngọ sẽ gặp được tin vui từ trên trời rơi xuống vào đúng Rằm tháng 7 âm lịch này. Bản mệnh không chỉ đạt được mục tiêu đề ra mà còn nắm bắt nhiều cơ hội, càng ngày càng tích lũy được nhiều tiền trong tay.

Tuổi này có thể thoát khỏi hung tinh ở xa, không bị ngoại lực tác động, ngày càng vượng phát, có thể nói là gương mặt tiêu biểu trong số những con giáp đổi vận trong Rằm tháng 7 cô hồn này.

Tuổi Tuất

Những người thuộc tuổi Tuất là con giáp sống biết điều, rất hay chú ý đến những thứ xung quang và có trí thông minh, cảm xúc rất cao. Họ đối xử chu đáo với mọi người xung quanh nhưng cũng không tỏ thái độ quan tâm thái quá nên có khá nhiều bạn bè, làm việc gì cũng dễ dàng thành công.

Sổ Nam Tào đã ghi rõ: 3 bản mệnh đang nắm cơ hội trúng số độc đắc đúng Rằm tháng 7 âm lịch này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tam Hợp Thái Tuế xuất hiện trong tử vi Rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Tuất, mang tới sự hậu thuẫn vô cùng lớn. Con giáp này có nhiều sự tiến triển vượt bậc, gặt hái nhiều thành tựu vẻ vang.

Không chỉ trong ngày Rằm tháng 7 mà còn những ngày tháng sau này, Tuất còn gặp nhiều may mắn, dù làm việc gì cũng được quý nhân phù trợ, con đường làm giàu ngày càng suôn sẻ, luôn có quý nhân dẫn đường giải quyết khó khăn, hoạn nạn cho Tuất. Được như vậy, đường đời của họ cũng sẽ có bước ngoặt mới, lên dốc không ngừng, bản tính lương thiện, nhân cách tốt và đương nhiên sẽ được trời Phật độ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi chỉ ra, đúng 12 giờ trưa mùng 10/7 âm lịch, có 3 con giáp này sẽ hứng trọn tài lộc, gặt hái được vô vàn thành công cũng như may mắn, nên dễ thăng hoa về mọi mặt.

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