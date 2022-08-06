Đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa mai (mùng 10/7 âm lịch): Phật Bà động lòng thương, 3 con giáp được dìu dắt qua bùn lầy đen tối, cuộc đời bước sang trang mới đẹp đẽ

Tâm linh - Tử vi 06/08/2022 14:40

Tử vi chỉ ra, đúng 12 giờ trưa mùng 10/7 âm lịch, có 3 con giáp này sẽ hứng trọn tài lộc, gặt hái được vô vàn thành công cũng như may mắn, nên dễ thăng hoa về mọi mặt.

Tuổi Ngọ

Những người cầm tinh con Ngựa vốn dĩ có tính cách vô cùng mạnh mẽ, cương trực, ngay thẳng và không ngại đối đầu với gian nan cũng như thử thách. Những con giáp tuổi Ngọ không cho phép bản thân nghỉ ngơi tử do hay thả phanh khi chưa đạt được thành công và nắm địa vị trong tay.

Đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa mai (mùng 10/7 âm lịch): Phật Bà động lòng thương, 3 con giáp được dìu dắt qua bùn lầy đen tối, cuộc đời bước sang trang mới đẹp đẽ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, đúng 12 giờ trưa mai (mùng 10/7 âm lịch), những con giáp tuổi Ngọ sẽ đón nhận nhiều niềm vui lớn khi công sức mà họ bỏ ra có được sự đền đáp vô cùng xứng đáng. Không chỉ ngày càng chăm chỉ, những con giáp này tài vận liên tục đổ về, tiêu hoài cũng không hết.

Đối với những người buôn bán kinh doanh, những con giáp tuổi Ngọ sẽ nhận được vô vàn những cơ hội kiếm tiền, do đó những con giáp này cần tỉnh táo để có thể hưởng trọn lộc trời trong thời gian này.

Tuổi Thân

Trời sinh người tuổi Thân sống hiền lành, hào phóng, thích giúp đỡ người khác. Trong công việc, con giáp này luôn có trách nhiệm, lại khéo ăn nói không làm phiền lòng ai. Không chỉ vậy, tuổi Thân còn sống độc lập, tự chủ không thích dựa dẫm.

Đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa mai (mùng 10/7 âm lịch): Phật Bà động lòng thương, 3 con giáp được dìu dắt qua bùn lầy đen tối, cuộc đời bước sang trang mới đẹp đẽ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đúng 12 giờ trưa mai (mùng 10/7 âm lịch), tuổi Thân là con giáp được trời cao ban cho nhiều vận may, phúc đức. Cuộc sống của con giáp này dù khó khăn lớn cũng có thể vượt qua. Vì có cái tâm lương thiện nên họ luôn gặp được quý nhân, thu hút vận may.

Phật Bà còn che chở cho Thân ở phương diện tài chính. Tài vận có chuyển biến tích cực, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng. Thân gặp hung đều hóa cát, con cháu thành tài khỏe mạnh. Gia đình làm ăn suôn sẻ, vượt qua khó khăn, kiếm được nhiều tiền, đặc biệt là những người sắp xuất ngoại hoặc đang ở nước ngoài.

Tuổi Hợi

Những người sinh ra trong năm Hợi luôn tỏ ra mạnh mẽ, tự tin và tích cực, rất can đảm khi đối mặt với những áp lực trong cuộc sống, có khả năng điều chỉnh trái tim của mình và không dễ bị đánh bại. Vì vậy, Hợi thường có thành tích xuất sắc về mọi mặt và sẽ không xuống dốc hay tụt lại phía sau để thua kém bất kỳ ai.

Đồng hồ chỉ đúng 12 giờ trưa mai (mùng 10/7 âm lịch): Phật Bà động lòng thương, 3 con giáp được dìu dắt qua bùn lầy đen tối, cuộc đời bước sang trang mới đẹp đẽ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, đúng 12 giờ trưa mai (mùng 10/7 âm lịch), tuổi Hợi được dự báo sẽ đón nhận lộc trời ban cho, khả năng trúng được quả đậm là rất lớn, tốc độ kiếm tiền ngày càng nhanh, sớm đạt được đỉnh cao lý tưởng.

Là con giáp đổi vận đúng mùng 10/7 âm lịch này, bản mệnh sẽ được bao bọc bởi vận may, gặp hung hóa cát, có động lực để làm ăn kiếm tiền trang trải cuộc sống. May mắn hơn nữa là gia đình Hợi mà có gặp họa thì cũng sớm vượt qua, bình an vô sự. Người tuổi Hợi được cục diện Tam Hội Thái Tuế kết hợp với Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng che chở cực kỳ tốt trong những ngày tháng sắp tới.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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