Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (mùng 10/7 âm lịch): Quan Thế Âm dang rộng vòng tay nâng đỡ, dìu dắt qua cơn bể khổ: 3 con đứng dậy sáng lòa, khai sáng tài lộc, giàu nứt đổ vách

Tâm linh - Tử vi 06/08/2022 08:44

Khoảng thời gian khó khăn đã qua đi, những ngày tháng sắp tới, cuộc đời của 3 con giáp này sẽ sang trang mới đầy huy hoàng.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý được biết đến với đức tính chăm chỉ và siêng năng, tuy nhiên không phải lúc nào vận may cũng đến với họ. Tuổi Tý đã từng trải qua khoảng thời gian khó khăn khi phải đối mặt với áp lực cuộc sống, tài chính và cả chuyện tình cảm. Tuy nhiên, trời sinh tuổi Tý có nghị lực phi thường, họ sống thiên về lý trí hơn tình cảm nên đã vượt qua một cách dễ dàng.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (mùng 10/7 âm lịch): Quan Thế Âm dang rộng vòng tay nâng đỡ, dìu dắt qua cơn bể khổ: 3 con đứng dậy sáng lòa, khai sáng tài lộc, giàu nứt đổ vách - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đúng 0h đêm nay (mùng 10/7 âm lịch), được Phật Bà Quan Thế Âm nâng đỡ, Tý sẽ may mắn ngút trời, chỉ cần quơ tay là có tiền. Mọi khoản lợi nhuận sinh sôi nảy nở một cách không ngờ. Cuộc đời con giáp tuổi Tý cứ thế thăng hoa rực rỡ. 

Trong những ngày tháng sắp tới đây, những người tuổi Tý sẽ có những bước tiến không ai ngăn cản được. Sự may mắn đến với tuổi Tý sẽ giúp con giáp này đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp, công việc phất lên như diều gặp gió, những khoản lời kếch xù ùn ùn kéo đến tận tay tuổi Tý mà chẳng phải tốn công bỏ sức.

Tuổi Thìn

Trong thời gian qua, những người tuổi Thìn có thể sẽ gặp một số rắc rối về chuyện tài chính khiến bản thân mệt mỏi, tinh thần không tốt. Song, càng gặp áp lực, bạn càng mạnh mẽ, nghĩ về động lực bắt đầu để không ngừng cố gắng. Với bản chất chịu khó và kiên trì như vậy, tương lai sẽ khởi sắc, làm ăn thuận lợi.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (mùng 10/7 âm lịch): Quan Thế Âm dang rộng vòng tay nâng đỡ, dìu dắt qua cơn bể khổ: 3 con đứng dậy sáng lòa, khai sáng tài lộc, giàu nứt đổ vách - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, khi đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (mùng 10/7 âm lịch), vận may của những người tuổi Thìn sẽ lên như diều gặp gió nhờ được đấng tối cao phù trợ. Tiền bạc ngày càng rủng rỉnh, mở ra nhiều hy vọng mới. 

Trong những tháng sắp tới, mọi sự đều hanh thông, công việc đến khá dễ dàng, chỉ cần Thìn nỗ lực là có thể thu về một khoản hời đậm. Chính vì vậy, con giáp này đừng để vụt mất cơ hội ngàn năm có một, kịp thời nắm bắt thời cơ, con giáp này có nhiều cơ hội làm giàu hơn gấp nhiều lần. 

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là con giáp có không ngại xông pha, tính cạnh tranh cao, luôn dũng cảm đối mặt với khó khăn, thử thách. Họ không chỉ có chính kiến riêng mà luôn kiên trì với các mục tiêu mình đặt ra. Tuy nhiên, thời gian qua, những người tuổi Dậu gặp không ít trở ngại trên con đường tiến thân do Thái Tuế kìm kẹp.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (mùng 10/7 âm lịch): Quan Thế Âm dang rộng vòng tay nâng đỡ, dìu dắt qua cơn bể khổ: 3 con đứng dậy sáng lòa, khai sáng tài lộc, giàu nứt đổ vách - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên theo những nhà tiên tri cho biết, đúng 0h đêm nay (mùng 10/7 âm lịch), Thần Tài sẽ đến gõ cửa mang lộc đến tận nhà của Dậu. Đã đến lúc con giáp này gặt hái trái ngọt mà mình đã vun trồng bấy lâu nay. Thu nhập của bạn sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Số dư trong tài khoản cứ tăng đột biến, không có dấu hiệu dừng lại. Thế nên hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận những điều tuyệt vời và lên kế hoạch để du ngoạn đó đây.

Quãng thời gian tới đây, Dậu sẽ có cuộc sống vô cùng viên mãn, tiêu xài không cần phải lo nghĩ. Có thể sẽ dư dả mua nhà, sắm xe và đi du lịch đó đây thư giãn đầu óc. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trước 16h30 chiều nay (6/8), 3 con giáp nắm cơ hội 'ngàn năm có một' trúng số độc đắc đổi đời

Trước 16h30 chiều nay (6/8), 3 con giáp nắm cơ hội 'ngàn năm có một' trúng số độc đắc đổi đời

3 con giáp có tên dưới đây được Thần Tài gọi tên, trúng được quả cực đậm, tiền tài kéo tới dồn dập, nhanh chóng giàu có.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 33 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 3 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 3 giờ 3 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 5 giờ 3 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 6 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng