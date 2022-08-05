Kim đồng hồ chỉ đúng 10h ngày mai (mùng 9/7 âm lịch), vị Thần May Mắn nở nụ cươi rạng rỡ: 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, giàu có hết nấc, công danh sáng chói, lộc lá đầy nhà

Giờ lành đã điểm, Top 3 con giáp dưới đây được sao tốt chiếu mệnh, cuộc đời hưởng nhiều may mắn, tiền bạc rủng rỉnh, giàu có nhất thiên hạ.

Tuổi Sửu Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu thật thà, thẳng thắn, làm việc gì cũng có tâm đức, có trách nhiệm. Đôi khi, con giáp này tỏ ra bướng bỉnh, bảo thủ. Tuy vậy, đa phần con giáp này đều là người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác những lúc khó khăn. Ngay cả khi có mâu thuẫn, bất hòa, con giáp này cũng không để bụng, luôn giữ hòa khí với mọi người.

Ảnh minh họa: Internet Đúng 10h mùng 9 tháng 7 âm lịch này, người tuổi Sửu đã vượt nhiều gian nan, thử thách để đạt được thành tựu như mong đợi. Con giáp này được sao tốt chiếu mệnh nên vận khí hanh thông hơn trước. Họ nhận được thêm nhiều cơ hội. Đó có thể là một công việc mới hoặc một vị trí mới tại nơi làm việc. Người làm ăn kinh doanh cũng gặp thời gặp thế, lại gặp được người bạn làm ăn đáng để tin tưởng nên công việc đầy hứa hẹn. Tuổi Tuất Người tuổi Tuất vốn tính trời sinh thông minh, chịu khó, luôn biết nắm bắt thời cơ xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn.

Ảnh minh họa: Internet Tử vi cho biết, đúng 10h sáng mùng 9 tháng 7 âm lịch này, người tuổi Tuất được quý nhân phù trợ, tiền bạc tăng lên gấp bội. Trong kinh doanh, con giáp này có thể gặp may mắn khi khách hàng tự tìm đến cửa. Người làm công ăn lương dù phải chịu nhiều áp lực công việc nhưng luôn được đồng nghiệp giúp đỡ và nhận nhiều lời khuyên hữu ích. Vì vậy, bản mệnh có thể hoàn thành tốt những mục tiêu đặt ra, thu nhập cũng đạt mức ổn định. Cơ hội thăng tiến xuất hiện ngay trước mắt Tuất. Lúc này bản mệnh cần nắm bắt kịp thời. Làm tốt thì Tuất sẽ trở thành nhân tố quan trọng của tập thể. Từ đây, Tuất có cơ hội cải thiện thu nhập. Con đường tài lộc tươi sáng, tiền bạc dồi dào đổ về túi. Một số người có duyên buôn bán, lợi nhuận có thể tăng gấp bội. Đây là lúc thích hợp để Tuất mở rộng quy mô làm ăn của mình. Tuổi Thìn Ảnh minh họa: Internet Đúng 10h mùng 9 tháng 7 âm lịch, cục diện Tam Hợp mang tới nhiều điều tốt lành cho người tuổi Thìn. Công việc trôi chảy, bạn ngày càng chứng tỏ được vị trí chủ chốt và không thể thay thế của mình trong tập thể. Ngày này Thìn còn có cả Thiên Tài độ mệnh, cát tinh này mang tới may mắn ở phương diện tài lộc. Chuyện làm ăn thuận lợi, thu nhập tốt vì cơ hội kiếm tiền tự tìm đến với con giáp này chứ không phải bôn ba vất vả nhiều như người khác. Ngoài ra, nhân duyên của những người tuổi Rồng cũng khá tốt. Bạn biết cách sắp xếp cuộc sống một cách hợp lý nhất đồng thời luôn quan tâm giúp đỡ những người xung quanh nên xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp, đi đâu cũng được yêu mến và giúp đỡ nhiệt tình, không cần phải lo lắng suy nghĩ về bất cứ phương diện nào. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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