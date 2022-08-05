Tử vi chỉ điểm rằng, đúng 8h sáng thứ Bảy (6/8): 3 con giáp sau được TRẢI CHIẾU VÀNG, tiền vào tận cửa, chính thức gia nhập hội đại gia trăm tỷ

Cụ thể, đúng 8h sáng ngày 6/8 này, vận khí của con giáp tuổi Dần lên rất cao. Thời gian này chính là cơ hội để cuộc sống của những người tuổi Dần càng trở nên hanh thông. Do có sao tốt phù hộ nên sự nghiệp có bước tiến lớn, những nỗ lực trước đây sẽ mang lại danh tiếng cho con giáp này.

Là con giáp may mắn nửa đầu tháng 8/2022 này nên người tuổi Dần gặp được nhiều điều như ý trong cuộc sống.

Là con giáp phát tài trong thứ Bảy này (6/8) nên người tuổi Tỵ được cát tinh mang tới không ít tài lộc. Nhất là những ai đang kinh doanh thì doanh thu tăng vượt trội trong thời gian ngắn khi bạn biết phát huy lợi thế của doanh nghiệp mình.

Không chỉ may mắn trong con đường công danh tài lộc mà người tuổi Dần còn rất may mắn trên con đường tình duyên, người độc thân thì có cơ hội tìm thấy chân ái của đời mình. Nếu như có đôi có cặp thì đây chính là lúc hai người vun đắp tình cảm thêm phần gắn bó, hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công ăn lương, nguồn tiền của bạn có thể đến từ các khoản tiền lương, tiền thưởng nóng do đạt được thành tích cao trong công việc. Đây chính là động lực giúp bạn có thể tập trung và cố gắng hơn nữa trong tương lai.

Từ thời điểm này trở đi, chỉ cần Tỵ bền chí làm ăn, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc thì bản mệnh sẽ có tiền ập xuống đầu, trở thành đại gia nức tiếng. Vì vậy, người tuổi Tỵ hãy mạnh dạn làm ăn. Đây chính là thời cơ nghìn năm có một để bạn đổi đời, trở thành người có tên tuổi ai cũng phải nể trọng.

Tuổi Thân

Tử vi dự báo cuối tuần này, Thân có nhiều cơ hội tốt để chứng minh bản thân. Đặc biệt đúng 8h sáng thứ 7 này, công việc của Thân có bước tiến nhất định. Bản mệnh vốn mạnh mẽ, có chí tiến thủ nên được cấp trên trọng dụng. Thân được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Con giáp này xử lý mọi chuyện gọn gàng, kết quả đúng như mong đợi.

Đây là thời điểm thuận lợi, vì vậy Thân cứ yên tâm công tác, xây dựng kế hoạch và nêu ý kiến của mình với lãnh đạo chắc chắn sẽ nhận được sự tán đồng. Thêm nữa, các mối quan hệ xã giao bên ngoài của Thân cũng khá tốt, mang đến lợi ích cho công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống của Thân thời gian tới hứa hẹn rực rỡ như ánh mặt trời. Con giáp này đón nhận nhiều niềm vui hơn. Người còn độc thân có thể gặp được một nửa của mình. Người đã có gia đình cũng đón tin vui, tài lộc ngày một gia tăng. Thời gian này Thân cũng nên tranh thủ tham gia các khóa học hay tự nghiên cứu để có nhiều kiến thức hơn về tài chính giúp bản mệnh kiếm tiền hiệu quả hơn, quản lý tiền tốt hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm