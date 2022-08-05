4 con giáp nào nắm cơ hội cực cao TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC trong 2 ngày cuối tuần này (6/8 - 7/8), chớp thời cơ là đời lên hương?

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 17:47

Trong 2 ngày cuối tuần này (6/8 - 7/8), 4 con giáp dưới đây trở mình mạnh mẽ, một bước lên mây trở thành người giàu có.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần thường không sợ gian nan, càng vất vả, họ lại càng thích thú và mong muốn vượt qua chúng bằng chính thực lực của mình. Nhờ vậy, khi bước vào giai đoạn trung niên, tuổi Dần là người có cuộc sống viên mãn sớm nhất cho với những con giáp khác.

4 con giáp nào nắm cơ hội cực cao TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC trong 2 ngày cuối tuần này (6/8 - 7/8), chớp thời cơ là đời lên hương? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, trong 2 ngày cuối tuần đầu tiên của tháng 8 dương lịch (6/8 - 7/8), người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng. Con giáp này chỉ cần chăm chỉ làm việc, giữ vững tinh thần thì sẽ thành công hơn nữa. Một khi đã có cơ hội, Dần hãy chớp lấy thời cơ để gánh bạc tỷ vào nhà, giàu lên nhanh chóng.

Ngoài ra, nhờ có quý nhân phù trợ nên những người tuổi Hợi sẽ gặt hái được nhiều thành công. Hợi sẽ có nửa cuối năm hoạt động không ngừng, mọi thứ cứ đúng như kế hoạch, làm gì cũng thuận lợi, nguồn thu cực tốt. Vì thế đây là con giáp tài phúc song toàn, tình duyên viên mãn.

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão luôn có phúc khí và nội tâm lương thiện. Con giáp này luôn âm thầm làm những việc tốt, mà bản thân họ cũng cảm thấy thích và tự nguyện, cũng chính điều này khiến vận may đến với họ càng ngày càng nhiều.

4 con giáp nào nắm cơ hội cực cao TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC trong 2 ngày cuối tuần này (6/8 - 7/8), chớp thời cơ là đời lên hương? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, đúng 2 ngày cuối tuần này (6/8 - 7/8), mọi xui xẻo của tuổi Mão nhanh chóng qua đi, vận may và tiền tài sẽ kéo đến. Thời gian này hầu bao tuổi Mão sẽ vô cùng rủng rỉnh, có tài vận ngoài ý muốn, từ đó mọi khó khăn sẽ được giải quyết triệt để.

Cuộc sống của những người tuổi Mão sẽ bước lên một tầm cao mới, không những có sự nghiệp thăng hoa mà tài vận cũng dồi dào không ngờ. Người tuổi Mão trong thời gian này được tài tinh chiếu mệnh nên không phải lo về chuyện tiền bạc. Dù là làm công ăn lương hay người kinh doanh thì tuổi Mão cũng có tài chính rủng rỉnh.

Tuổi Tỵ

Trong các con giáp thì người tuổi Tỵ trời sinh vốn là con giáp thông minh, mạnh mẽ. Phần lớn những người tuổi Tỵ đều sẽ giữ nhiều chức vụ lớn trong công việc.

4 con giáp nào nắm cơ hội cực cao TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC trong 2 ngày cuối tuần này (6/8 - 7/8), chớp thời cơ là đời lên hương? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thầy tử vi chỉ rõ, trong 2 ngày cuối tuần này (6/8 - 7/8) tuổi Tỵ không còn phải đau đầu vì không biết tiêu xài tiền sao cho hết. Người tuổi Tỵ hãy đầu tư vào lĩnh vực mình yêu thích để sinh lời tạo dựng cuộc sống tốt đẹp cho mình.

Người tuổi Tỵ trong 2 ngày cuối tuần này chắc chắn bạn sẽ có số tài khoản tăng lên cấp số nhân, không sợ thất thoát hay vay mượn bất cứ ai. Tỵ có bản lĩnh nên khi còn trẻ đã nhanh chóng sở hữu nhiều nhà cửa, tiền bạc. Vì vậy mà cuộc sống về già không cần phải lo nghĩ.

Tuổi Dậu

4 con giáp nào nắm cơ hội cực cao TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC trong 2 ngày cuối tuần này (6/8 - 7/8), chớp thời cơ là đời lên hương? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trong tử vi 2 ngày cuối tuần này (6/8 - 7/8), vận số của người tuổi Dậu được hưởng nhiều may mắn trong cuộc sống. Đây chính là giai đoạn người tuổi Dậu sẽ nhận được nhiều dự án bất ngờ làm nên thành công cho mình trong tương lai.

Đây chính là khoảng thời gian này chỉ cần tuổi Dậu nắm bắt cơ hội, chăm chỉ làm việc Dậu nhất định sẽ khiến tiền đẻ ra tiền, giàu lên trông thấy khiến bạn trở mình thành đại gia số má. 

Thời vận của con giáp này đã đến, tài vận bùng phát, tài phú dồi dào, tài lộ rộng mở, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, đầu tư vào lĩnh vực gì cũng thu được không ít lợi nhuận. Danh lợi song toàn, người tuổi Dậu nên nắm bắt lấy cơ hội vàng trong thời điểm này để làm dày thêm túi tiền của mình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đồng hồ điểm đúng 12h trưa mai (thứ Bảy, 6/8): Phật Bà trấn áp hung tinh Ngũ quỷ án ngữ, xua tan tà khí, TOP 3 con giáp 'bung lụa' tỏa sáng rực rỡ, hứng trọn vận may, xây dựng cơ đồ

Đồng hồ điểm đúng 12h trưa mai (thứ Bảy, 6/8): Phật Bà trấn áp hung tinh Ngũ quỷ án ngữ, xua tan tà khí, TOP 3 con giáp 'bung lụa' tỏa sáng rực rỡ, hứng trọn vận may, xây dựng cơ đồ

Nhờ được Phật Bà dang cánh tay nâng đỡ mà 3 con giáp dưới đây vô cùng may mắn, làm đâu trúng đó, giàu sang nức tiếng, tiền đổ đầy két.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp con giáp trúng số

TIN MỚI NHẤT

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 49 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 2 giờ 49 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 4 giờ 49 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 5 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 6 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng