Được cao nhân chỉ điểm 'đào trúng hố vàng' đúng mùng 10/7 âm lịch này: 3 con giáp như đại bàng tung cánh, giàu sang ngút ngàn, tiền về nườm nượp, của cải chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 11:49

Đúng mùng 10 tháng 7 âm lịch này, những người thuộc 3 con giáp sau đây sẽ có sự chuyển biến lớn trong vận trình, hứa hẹn tài lộc hanh thông, làm đâu trúng đó, quý nhân đưa đường chỉ lối.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu thật thà, thẳng thắn, làm việc gì cũng có tâm đức, có trách nhiệm. Đôi khi, con giáp này tỏ ra bướng bỉnh, bảo thủ. Tuy vậy, đa phần con giáp này đều là người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác những lúc khó khăn. Ngay cả khi có mâu thuẫn, bất hòa, con giáp này cũng không để bụng, luôn giữ hòa khí với mọi người.

Được cao nhân chỉ điểm 'đào trúng hố vàng' đúng mùng 10/7 âm lịch này: 3 con giáp như đại bàng tung cánh, giàu sang ngút ngàn, tiền về nườm nượp, của cải chất đầy kho - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, đúng mùng 10 tháng 7 âm lịch này, vận may của con giáp này rất vượng. Người tuổi Sửu hứa hẹn làm gì cũng có quý nhân song hành, cả công việc và cuộc sống nói chung đều hanh thông thuận lợi. 

Người làm kinh doanh được quý nhân giúp đỡ về nguồn vốn cũng như mối quan hệ. Công việc của bạn cũng hanh thông hơn nhiều so với thời gian trước. Người làm nghề trồng trọt, chăn nuôi cũng được giúp đỡ về giống cây trồng, vật nuôi, hứa hẹn một vụ mùa bội thu.

Tuổi Mùi

Đúng mùng 10 tháng 7 âm lịch này, với sự giúp đỡ của Tam Hợp, người tuổi Mùi không chỉ vượng duyên mà còn vượng tài vô cùng. Tình cảm của các cặp đôi đang rất thăng hoa, có thể sẽ tính tới chuyện về chung 1 nhà. 

Trong khi đó, con giáp này cũng không phải lo lắng vấn đề tiền bạc khi cát thần Tam Hợp mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền và soi đường cho bạn có kế hoạch sử dụng tiền hiệu quả. Người làm kinh doanh trở nên bận rộn hơn khi có nhiều đơn hàng về, phải tất bật ngược xuôi từ sáng tới tối, bù lại thì lợi nhuận tăng cao gấp bội.

Được cao nhân chỉ điểm 'đào trúng hố vàng' đúng mùng 10/7 âm lịch này: 3 con giáp như đại bàng tung cánh, giàu sang ngút ngàn, tiền về nườm nượp, của cải chất đầy kho - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngày mùng 10 tháng 7 âm lịch này, Chính Ấn cũng mở ra không ít cơ hội phát triển thuận lợi cho những chú Dê. Bản mệnh là người có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, con giáp này dễ dàng nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp, được mọi người ủng hộ hết mình. 

Tuổi Ngọ

Theo tử vi, người tuổi Ngọ thường độc lập từ nhỏ. Họ hoạt bát, vui vẻ, thích làm việc thiện và giúp đỡ mọi người. Người tuổi này có phúc khí lớn, đi đến đâu cũng thu hút được sự chú ý của mọi người. Cuộc đời họ từ trẻ đến già đều hiếm khi nào rơi vào cảnh nghèo khó.

Được cao nhân chỉ điểm 'đào trúng hố vàng' đúng mùng 10/7 âm lịch này: 3 con giáp như đại bàng tung cánh, giàu sang ngút ngàn, tiền về nườm nượp, của cải chất đầy kho - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đúng mùng 10 tháng 7 âm lịch này, vận trình của những chú Ngựa sẽ tăng tiến đáng kể. Ông trời không phụ công những người làm việc chăm chỉ, nỗ lực phấn đấu. Cuộc sống của người tuổi Ngọ hứa hẹn sẽ rực rỡ như ánh mặt trời. 

Trong ngày mùng 10 tháng 7 âm lịch này, nhờ được sao tốt chiếu mệnh, gặp được quý nhân đưa đường chỉ lối, dù là về công danh sự nghiệp hay cuộc sống, người tuổi Ngọ hứa hẹn đều sẽ đạt được bước nhảy vọt. Những khó khăn dần được tháo gỡ, trong quãng thời gian tới đây, người tuổi Ngọ có thể đảo ngược tình thế, làm gì cũng thuận lợi hơn, có thể đạt được thành quả gấp đôi nhờ vào cố gắng, chăm chỉ không ngừng nghỉ.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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