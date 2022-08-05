Tử vi 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật (6/8 - 7/8), cuối tuần đầu tiên của tháng 8/2022: Thầy tiên tri đã chỉ điểm, 3 con giáp mở cửa đón lộc vào nhà, phát tài sau 1 đêm, viên mãn tròn đầy cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 05:20

Đúng 2 ngày cuối tuần (6/8 - 7/8), 3 con giáp này được dự đoán trúng quả đậm, công danh, sự nghiệp lên như diều gặp gió khiến ai cũng ghen tỵ, ngưỡng mộ.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý được biết đến với tài năng, trí tuệ hơn người. Bạn lại là con giáp thông minh, khôn khéo, biết đối nhân xử thế, biết nhìn xa trông rộng. Trong công việc cũng như cuộc sống, người tuổi Tý luôn cố gắng tìm kiếm cơ hội để có thể thay đổi bản thân và cải thiện cuộc sống.

Tử vi 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật (6/8 - 7/8), cuối tuần đầu tiên của tháng 8/2022: Thầy tiên tri đã chỉ điểm, 3 con giáp mở cửa đón lộc vào nhà, phát tài sau 1 đêm, viên mãn tròn đầy cả tình lẫn tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật này (6/8 - 7/8), người tuổi Tý giải hết vận xui, công danh sự nghiệp có bước tiến thấy rõ. Từ đây đến cuối tháng, người tuổi Tý sẽ gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa. Quý nhân sẽ xuất hiện giúp sự nghiệp của bạn thăng hoa, viên mãn. Người này rất tin tưởng vào bạn và sẽ trao cho bạn cơ hội quý như vàng để thể hiện tài năng, sở trường.

Trong việc kinh doanh, sau một thời gian loay hoay thử nghiệm, bạn đã tìm được hướng đi mới cho doanh nghiệp của mình. Những ý tướng, sáng kiến của bạn mang lại nhiều hiệu quả. Khách hàng kéo đến ngày càng đông, mang lại cho bạn nguồn thu dồi dào.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có tính tình hiền lành, bộc trực, có sao nói vậy. Trong công việc, con giáp này kiên trì, tận tâm, thấy khó khăn cũng không nản. Thời gian gần đây, tài lộc của con giáp tuổi Mùi không nhiều, mưu sự khó thành.

Tử vi 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật (6/8 - 7/8), cuối tuần đầu tiên của tháng 8/2022: Thầy tiên tri đã chỉ điểm, 3 con giáp mở cửa đón lộc vào nhà, phát tài sau 1 đêm, viên mãn tròn đầy cả tình lẫn tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật (6/8 - 7/8), cuối tuần đầu tiên của tháng 8 cho biết, người tuổi Mùi có đường tài lộc vượng, vận trình ngày một lên hương. Thời điểm này Mùi được Cát Tinh hậu thuẫn để tìm ra cơ hội kiếm tiền mà không phải ai cũng có được. Nhờ vậy, thu nhập của bản mệnh sớm cải thiện. 

Ngày thứ 7 sẽ là ngày vượng tài khí với Mùi. Bản mệnh nên tranh thủ tận dụng để triển khai công việc, cầu tài lộc khả năng thành công sẽ cao. Vận may này đến từ chính sự nhạy bén và năng lực của Mùi. Bản mệnh nhanh chóng nắm bắt cơ hội để thể hiện tài năng và giành được tài lộc về cho mình. Ngoài ra, Mùi có thể tìm cách để gia tăng tài lộc.

Tuổi Ngọ

Trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật này (6/8 - 7/8), Ngọ có nguồn thu khá khả quan. Sự nỗ lực cùng tài năng giúp Ngọ có được may mắn, xứng đáng có được tiền bạc về tay. 

Điều Ngọ cần làm là xác định xem thế mạnh của mình nằm ở đâu và phát triển đúng theo định hướng. Bên cạnh đó Ngọ cũng không cần phải lo lắng về các đối thủ cạnh tranh. Sớm muộn gì Thần Tài cũng sẽ gõ cửa nhà bạn.

Tử vi 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật (6/8 - 7/8), cuối tuần đầu tiên của tháng 8/2022: Thầy tiên tri đã chỉ điểm, 3 con giáp mở cửa đón lộc vào nhà, phát tài sau 1 đêm, viên mãn tròn đầy cả tình lẫn tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho thấy đường tài vận của tuổi Ngọ sẽ hanh thông, thăng tiến không ngừng. Với người làm công ăn lương thì sẽ có thêm việc phụ, nguồn thu nhập được cải thiện. Với người kinh doanh buôn bán, tài vận cũng nơ rộng. Nhờ biết chắt lọc thông tin và tinh tế nên tuổi Ngọ nắm bắt nhu cầu khách hàng tốt, công việc cứ thế suôn sẻ, không phải đau đầu lo nghĩ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trúng số độc đắc đúng Rằm tháng 7 âm lịch này, 3 con giáp vượt qua những tháng ngày 'nằm gai nếm mật', cuộc đời thăng hoa kể từ đây, giàu có viên mãn, hỷ sự lâm môn

Trúng số độc đắc đúng Rằm tháng 7 âm lịch này, 3 con giáp vượt qua những tháng ngày 'nằm gai nếm mật', cuộc đời thăng hoa kể từ đây, giàu có viên mãn, hỷ sự lâm môn

Từ Rằm tháng 7 âm lịch này, 3 con giáp gặp tài vận gõ cửa tận nhà, chiêu tài tụ lộc dễ như trở bàn tay, việc kiếm tiền với họ trở nên đơn giản quá đỗi.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 1 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 8 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 34 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 4 giờ 8 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 6 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng