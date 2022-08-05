Trúng số độc đắc đúng Rằm tháng 7 âm lịch này, 3 con giáp vượt qua những tháng ngày 'nằm gai nếm mật', cuộc đời thăng hoa kể từ đây, giàu có viên mãn, hỷ sự lâm môn

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 03:59

Từ Rằm tháng 7 âm lịch này, 3 con giáp gặp tài vận gõ cửa tận nhà, chiêu tài tụ lộc dễ như trở bàn tay, việc kiếm tiền với họ trở nên đơn giản quá đỗi.

Tuổi Hợi

Những người thuộc tuổi Hợi là người thật thà, chất phác, đối xử nhẹ nhàng với mọi người xung quanh, họ cũng có một mặt rất đáng yêu là hiền lành, tốt bụng, chân thành, không ngại gian khổ, mệt mỏi, luôn tìm mọi cách để hiện thực hóa mọi mong muốn, vì vậy họ là những người làm việc không khoan nhượng và cũng rất nhẹ nhàng.

Trúng số độc đắc đúng Rằm tháng 7 âm lịch này, 3 con giáp vượt qua những tháng ngày 'nằm gai nếm mật', cuộc đời thăng hoa kể từ đây, giàu có viên mãn, hỷ sự lâm môn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đúng Rằm tháng 7 âm lịch này, tài vận của người tuổi Hợi phi mã chưa từng có, tin vui lan xa vạn dặm, tài lộc lên cao, cả đời ngập tràn vàng ngọc, tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh. Tương lai chắc chắn sẽ đầy hứa hẹn. 

Ngoài ra, con giáp này còn được cách cuộc ngũ tinh chiếu mệnh, hợp thời hợp vận nên dù gặp phải Tam tai nhưng cũng vượng vận song toàn, song hỷ lâm môn. Gia đình, người thương êm ấm, độc thân sẽ sớm lập gia đình, đào hoa vượng vận. Tích cực chăm lo cho tập thể, đừng tham lam ích kỷ, chắc chắn họ nhân đôi nhân ba tài lộc lúc nào không hay.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, con giáp tuổi Thân vốn là những người nhanh nhẹn thông minh, ưa nói trực tiếp vào vấn đề chứ không vòng vo nên nhận được sự tín nhiệm cao từ người khác. 

Nếu không nhầm và chắc chắn như vậy, theo dự đoán cho tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân từ Rằm tháng 7 âm lịch này trở đi sẽ cực kỳ hạnh phúc, sung sướng, chỉ cần mở cửa ra đón tiền và tận nhà. Điều cốt yếu quan trọng là họ cần có tư duy phóng khoáng, làm việc tận tình, biết nắm bắt cơ hội, ắt hẳn sẽ mã đáo thành công.

Trúng số độc đắc đúng Rằm tháng 7 âm lịch này, 3 con giáp vượt qua những tháng ngày 'nằm gai nếm mật', cuộc đời thăng hoa kể từ đây, giàu có viên mãn, hỷ sự lâm môn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ Rằm tháng 7 âm lịch này, những người tuổi Thân sẽ gặp tài lộc tăng cao, con giáp này nên nắm bắt cơ hội dốc hết sức lực, chỉ cần kiên trì với mục tiêu thì ắt sẽ được hưởng vinh hoa, phú quý, không bao giờ chịu khổ nữa. Thậm chí tài lộc còn tăng lên gấp bội, và của cải bất ngờ cũng sẽ đến, tương lai ngày càng tốt đẹp, tràn đầy sức sống, thịnh vượng thăng hoa. 

Tuổi Sửu

Trong 12 con giáp, con giáp tuổi Sửu chân thành, trung thực, có tính trách nhiệm cao, không hề cầu mong danh lợi bất chấp mọi giá vì vậy luôn gặp may mắn, có được cuộc sống bình an.

Đúng Rằm tháng 7 âm lịch này, hỷ sự không ngừng ập đến với những người tuổi Sửu, tụ tài tụ lộc, may mắn hơn người, gặt hái được đại phú quý. Con giáp Sửu sẽ được giàu sang, phú quý và được quý nhân hỗ trợ, thêm vào đó là thái độ sống đúng mực, chân thành, làm việc chăm chỉ, nhất định bạn sẽ được nắm giữ những điều lớn lao. 

Trúng số độc đắc đúng Rằm tháng 7 âm lịch này, 3 con giáp vượt qua những tháng ngày 'nằm gai nếm mật', cuộc đời thăng hoa kể từ đây, giàu có viên mãn, hỷ sự lâm môn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ thời gian này cho đến cuối năm, Sửu sẽ gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa. Quý nhân sẽ xuất hiện giúp sự nghiệp của bạn thăng hoa, viên mãn. Người này rất tin tưởng vào bạn và sẽ trao cho bạn cơ hội quý như vàng để thể hiện tài năng, sở trường. Quả thực, sự may mắn và phú quý của Sửu ập đến nhanh chóng và bất ngờ, giúp họ cải thiện không nhỏ chất lượng cuộc sống về vật chất và tinh thần.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng Rằm tháng 7 âm lịch này, trăng tròn và sáng nhất: TOP 3 con giáp được Ngọc Hoàng tọa mệnh, 'hưởng sái' một bầu trời may mắn, tài lộc theo chân, phú quý tìm đến tận nhà

Đúng Rằm tháng 7 âm lịch này, trăng tròn và sáng nhất: TOP 3 con giáp được Ngọc Hoàng tọa mệnh, 'hưởng sái' một bầu trời may mắn, tài lộc theo chân, phú quý tìm đến tận nhà

Tử vi dự báo, đúng Rằm tháng 7 âm lịch này, những con giáp sau đây được ơn trên ban cho phước lành, quý nhân đưa đường chỉ lối, nên làm ăn thuận lợi, gặt hái được nhiều thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 1 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 1 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 4 giờ 1 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 6 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng