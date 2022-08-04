Đúng Rằm tháng 7 âm lịch này, trăng tròn và sáng nhất: TOP 3 con giáp được Ngọc Hoàng tọa mệnh, 'hưởng sái' một bầu trời may mắn, tài lộc theo chân, phú quý tìm đến tận nhà

Tử vi dự báo, đúng Rằm tháng 7 âm lịch này, những con giáp sau đây được ơn trên ban cho phước lành, quý nhân đưa đường chỉ lối, nên làm ăn thuận lợi, gặt hái được nhiều thành công.

Tuổi Tý Theo nhận định của tử vi, thời gian qua người tuổi Tý tuy phạm Thái Tuế nhưng luôn giữ được phong thái và phẩm chất hơn người. Họ may mắn được vượng vận quý nhân nên luôn được hỗ trợ khi cần thiết. Ảnh minh họa: Internet Bù lại cho những gian nan vất vả thời điểm đầu năm, đặc biệt là Rằm tháng 7 âm lịch này, càng về cuối năm, họ càng phất lên về tài vận và sự nghiệp. Nhờ nhãn quang độc đáo, trực giác tinh tế, họ luôn lựa chọn được đúng những mặt hàng, sản phẩm, dự án cần thiết và phát huy đúng thế mạnh của bản thân.

Trong ngày Rằm tháng 7 này, người tuổi Tý sẽ được sao may mắn chiếu rọi. Đây sẽ là thời khắc huy hoàng, quý nhân từ phương xa giúp đỡ hết mình. Từ đây đường tài vận củan bản mệnh sẽ có những thay đổi bất ngờ. Và trong thời gian cuối năm, sự nghiệp của con giáp này có thể gặp nhiều may mắn, tiền bạc đầy ắp. Tuổi Dần Người tuổi Dần luôn chăm chỉ, hết lòng vì công việc và có trách nhiệm rất cao. Những cố gắng trong công việc của con giáp này sẽ được đền đáp trong ngày Rằm tháng 7 âm lịch này.

Ảnh minh họa: Internet Theo đó, vào ngày trăng tròn sáng nhất của tháng này, sự nghiệp của người tuổi Dần đi lên như “diều gặp gió”, con giáp này liên tiếp tạo được những đột phá lớn trong công việc, do đó sẽ có cơ hội được thăng chức. Trong thời gian này, người tuổi Dần có Ngọc Hoàng chiếu mệnh và quý nhân phù trợ nên làm đâu thắng đó, túi tiền rủng rỉnh, gặt hái nhiều thành công trong công việc. Người làm công ăn lương có cơ hội tăng lương, làm ở vị trí cao hơn với mức thu nhập tốt hơn. Người kinh doanh có thêm cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn tốt, thu về lợi nhuận khó có thể đo đếm. Tuổi Tuất Người tuổi Tuất là con giáp mạnh mẽ, quyết đoán. Trong công việc cũng như cuộc sống, con giáp này là người lạc quan, sôi nổi. Trong đám đông, họ luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý. Con giáp tuổi Tuất tính cách đa nghi, khó tin người khác. Trong các mối quan hệ, họ thường một lòng một dạ, giàu tình cảm, khảng khái và có khiếu hài hước. Ảnh minh họa: Internet Rằm tháng 7 âm lịch này là thời điểm tuổi Tuất gặp nhiều may mắn, tình tiền cùng phất lên như diều gặp gió. Con giáp này có vận thế vô cùng vượng phát, các lĩnh vực đều có thể đạt được thành tựu tốt. Trong đó, vận kim tiền của tuổi Tuất cực kỳ sáng sủa, có thể tìm được nhiều cơ hội may mắn. Thời gian trước đó, tuổi Tuất cũng phải trải qua những khó khăn nhất định, nhiều khi bỏ công bỏ sức nhưng thành quả nhận được lại không như ý muốn. Đến cuối năm 2022, cuộc sống của tuổi Tuất sẽ có nhiều chuyển biến tích cực hơn, tài lộc dần khởi sắc. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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