Đồng hồ điểm đúng 12h trưa mai (thứ Bảy, 6/8): Phật Bà trấn áp hung tinh Ngũ quỷ án ngữ, xua tan tà khí, TOP 3 con giáp 'bung lụa' tỏa sáng rực rỡ, hứng trọn vận may, xây dựng cơ đồ

Nhờ được Phật Bà dang cánh tay nâng đỡ mà 3 con giáp dưới đây vô cùng may mắn, làm đâu trúng đó, giàu sang nức tiếng, tiền đổ đầy két.

Tuổi Tỵ Xem tử vi của 12 con giáp trong ngày thứ Bảy (6/8) cho biết, đúng 12 giờ trưa cùng ngày, Thiên Tài chiếu cố mang đến nhiều may mắn trên con đường tài lộc cho người tuổi Tỵ. Bản mệnh có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt bấy lâu. Ảnh minh họa: Internet Nhờ Thần Tài "chống lưng", người tuổi Tỵ sẽ có quan hệ tốt với khách hàng, đối tác vì vậy công việc luôn hanh thông, gặt hái về nhiều thành công. Có thể nói kể từ thời điểm này trở đi, tuổi Tỵ không cần suy nghĩ về tiền bạc.

Ngoài ra, con giáp này sẽ nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân, xây dựng được nhiều mối quan hệ và có cơ hội phát triển vượt bậc. Người kinh doanh, đầu tư có các khoản đầu tư sẽ dần dần sinh lời. Người làm công ăn lương có thể xuất hiện những công việc có áp lực lớn, song chỉ cần cố gắng thì sẽ có cơ hội khẳng định bản thân. Tuổi Sửu Ảnh minh họa: Internet Kể từ 12 giờ trưa mai (6/8), người tuổi Sửu sẽ có những biến động rõ ràng về tài chính và mọi chuyện đều theo chiều hướng tốt đẹp.

Bạn sẽ gặp được cơ hội làm ăn, kinh doanh trong tầm tay, vì vậy đừng để lỡ. Một khi đã dám nghĩ, dám làm thì thành công đến là điều hiển nhiên. Một chút may mắn cộng thêm sự tinh tế quan sát sẽ giúp tuổi Sửu mang về nhiều tài lộc. Nếu là người làm công ăn lương, tuổi Sửu sẽ đạt được những bước tiến mới trong sự nghiệp nhờ sự sáng tạo của bản thân. Sự nỗ lực của bạn được cấp trên ghi nhận, đồng nghiệp yêu mến. Tất nhiên, con đường tài lộc cũng nhờ thế mà rộng mở. Với người làm công ăn lương thì sẽ có thêm việc phụ, nguồn thu nhập được cải thiện. Với người kinh doanh buôn bán, tài vận cũng mở rộng. Nhờ biết chắt lọc thông tin và tinh tế nên tuổi Sửu nắm bắt nhu cầu khách hàng tốt, công việc cứ thế suôn sẻ, không phải đau đầu lo nghĩ. Tuổi Thân Ảnh minh họa: Internet Tử vi nói rằng, đúng 12 giờ trưa mai (6/8), Nguyệt lệnh Quan Đới mang lại niềm tin và khí thế cho tuổi Thân. Con giáp này thừa thắng xông lên thực hiện những mục tiêu còn dang dở. Bảnh mệnh lạc quan, độc lập, tử chủ, thậm chí có người còn nung nấu ý chí khởi nghiệp trong lĩnh vực mới. Thân còn gặp được quý nhân phù trợ nên giải quyết được khó khăn. Không những thế, họ còn nhận được cơ hội làm ăn phát tài, thu nhập tăng dần. Tử vi dự báo, kể từ thời điểm này trở đi, tuổi Thân đi đâu cũng có người hỗ trợ, giúp đỡ. Về tiền bạc, con giáp này có thể xin lời khuyên từ những người có kinh nghiệm, đồng nghiệp lão làng để đưa ra quyết định chính xác. Vấn đề tài chính có bước tiến rõ rệt. Chuyện tình cảm của tuổi Thân cũng rất ngưỡng mộ, khi tình yêu đơm hoa kết trái, để lại nhiều sự ghen tỵ trong lòng người khác khi hai bạn hết sức thắm thiết, trao trọn tình yêu cho đối phương. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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