Đúng Rằm tháng 7 cô hồn, nhờ phúc đức tổ tiên: 3 người tuổi này sẽ khai thông bế tắc thoát cảnh bần hàn, giàu sang nứt vách, vàng dát đầy người

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 12:59

Ngày Rằm tháng 7 âm lịch này, sẽ có 3 con giáp may mắn hứng trọn lộc trời, phúc lộc vô song, tỷ sự đều viên mãn như mơ.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có tính cách hiền hậu, hòa đồng, lại rất thông minh, khéo léo, hơn nữa phúc đức cung lại có thần tài tiếp tài nên phúc khí của con giáp này dồi dào, tài phú vượng phát.

Đúng Rằm tháng 7 cô hồn, nhờ phúc đức tổ tiên: 3 người tuổi này sẽ khai thông bế tắc thoát cảnh bần hàn, giàu sang nứt vách, vàng dát đầy người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tháng 7 âm lịch cho biết, đúng ngày Rằm của tháng này, nhờ thần tài ưu ái, vận khí đi lên, những người tuổi Mão làm việc gì cũng dễ dàng thu về những kết quả tốt đẹp, đồng thời giải quyết nhanh chóng những vấn đề khúc mắc trước đây.

Đặc biệt người tuổi Mão sẽ may mắn trong việc tăng thêm thu nhập. Bạn bè sẽ chính là quý nhân mang lại những tin tức đầu tư, kinh doanh có lợi cho việc kiếm thêm lợi nhuận của con giáp này. 

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần được biết đến là người cần cù, chịu khó nhất. Họ không ngại học hỏi và không ngừng vươn lên. Cũng nhờ thế mà Dần từng bước vượt qua khó khăn, từng bước xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Đúng Rằm tháng 7 cô hồn, nhờ phúc đức tổ tiên: 3 người tuổi này sẽ khai thông bế tắc thoát cảnh bần hàn, giàu sang nứt vách, vàng dát đầy người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đúng Rằm tháng 7 âm lịch này, con giáp tuổi Dần có Thần Tài ghé thăm, sao tốt chiếu mệnh nên những điều tốt lành sẽ đến với họ. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ có tài lộc dồi dào. Nếu nắm bắt được cơ hội đầu tư, họ sẽ kiếm được khoản lời lớn.

Những người làm công ăn lương cũng đạt thành tích vượt bậc, được cấp trên coi trọng. Trong khi đó, người làm trồng trọt, chăn nuôi sẽ có mùa màng tươi tốt, sắp đến kỳ thu hoạch. Nhờ chăm chỉ làm ăn, Dần có được cuộc sống sung túc, có của ăn của để.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất khá nhanh nhẹn, linh hoạt và dễ thích nghi. Trong công việc, họ tìm nhiều cách khác nhau để kiếm tiền. Vì vậy, con giáp này có thể làm nhiều nghề, nhiều việc cùng một lúc, đó chuyện bình thường. Thời gian gần đây, công việc của người tuổi Tuất có chút khó khăn, rối ren. Tuy vậy, người tuổi này vẫn giữ được sự bình tĩnh.

Đúng Rằm tháng 7 cô hồn, nhờ phúc đức tổ tiên: 3 người tuổi này sẽ khai thông bế tắc thoát cảnh bần hàn, giàu sang nứt vách, vàng dát đầy người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Rằm tháng 7 âm lịch này là khoảng thời gian bản mệnh nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, mở ra nhiều cơ hội rất đáng để thử sức. Tuổi Tuất sẽ được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố, nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng tạo dựng được sự nghiệp như mong muốn, có nhà có xe, cuộc sống đầy đủ sung túc không thiếu thứ gì.

Trong bất kì phương diện nào, tin vui cũng sẽ đến từ 2 đến 3 phía, điều này có thể tạo ra phúc khí cho tuổi Tuất và chuyển sang cả cho những người thân yêu của họ. Vận may từ Rằm tháng 7 trở đi tăng cao không ngừng, dự trù cuối năm Tuất sẽ kiếm được một khoảng kha khá khiến gia đạo an yên, hạnh phúc.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Được cao nhân chỉ điểm 'đào trúng hố vàng' đúng mùng 10/7 âm lịch này: 3 con giáp như đại bàng tung cánh, giàu sang ngút ngàn, tiền về nườm nượp, của cải chất đầy kho

Được cao nhân chỉ điểm 'đào trúng hố vàng' đúng mùng 10/7 âm lịch này: 3 con giáp như đại bàng tung cánh, giàu sang ngút ngàn, tiền về nườm nượp, của cải chất đầy kho

Đúng mùng 10 tháng 7 âm lịch này, những người thuộc 3 con giáp sau đây sẽ có sự chuyển biến lớn trong vận trình, hứa hẹn tài lộc hanh thông, làm đâu trúng đó, quý nhân đưa đường chỉ lối.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp con giáp phát tài

TIN MỚI NHẤT

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 58 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 28 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 3 giờ 28 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 5 giờ 28 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 6 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng