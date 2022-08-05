Đúng Rằm tháng 7 cô hồn, nhờ phúc đức tổ tiên: 3 người tuổi này sẽ khai thông bế tắc thoát cảnh bần hàn, giàu sang nứt vách, vàng dát đầy người

Tử vi tháng 7 âm lịch cho biết, đúng ngày Rằm của tháng này, nhờ thần tài ưu ái, vận khí đi lên, những người tuổi Mão làm việc gì cũng dễ dàng thu về những kết quả tốt đẹp, đồng thời giải quyết nhanh chóng những vấn đề khúc mắc trước đây.

Người tuổi Mão có tính cách hiền hậu, hòa đồng, lại rất thông minh, khéo léo, hơn nữa phúc đức cung lại có thần tài tiếp tài nên phúc khí của con giáp này dồi dào, tài phú vượng phát.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Dần được biết đến là người cần cù, chịu khó nhất. Họ không ngại học hỏi và không ngừng vươn lên. Cũng nhờ thế mà Dần từng bước vượt qua khó khăn, từng bước xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Đặc biệt người tuổi Mão sẽ may mắn trong việc tăng thêm thu nhập. Bạn bè sẽ chính là quý nhân mang lại những tin tức đầu tư, kinh doanh có lợi cho việc kiếm thêm lợi nhuận của con giáp này.

Ảnh minh họa: Internet

Đúng Rằm tháng 7 âm lịch này, con giáp tuổi Dần có Thần Tài ghé thăm, sao tốt chiếu mệnh nên những điều tốt lành sẽ đến với họ. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ có tài lộc dồi dào. Nếu nắm bắt được cơ hội đầu tư, họ sẽ kiếm được khoản lời lớn.

Những người làm công ăn lương cũng đạt thành tích vượt bậc, được cấp trên coi trọng. Trong khi đó, người làm trồng trọt, chăn nuôi sẽ có mùa màng tươi tốt, sắp đến kỳ thu hoạch. Nhờ chăm chỉ làm ăn, Dần có được cuộc sống sung túc, có của ăn của để.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất khá nhanh nhẹn, linh hoạt và dễ thích nghi. Trong công việc, họ tìm nhiều cách khác nhau để kiếm tiền. Vì vậy, con giáp này có thể làm nhiều nghề, nhiều việc cùng một lúc, đó chuyện bình thường. Thời gian gần đây, công việc của người tuổi Tuất có chút khó khăn, rối ren. Tuy vậy, người tuổi này vẫn giữ được sự bình tĩnh.

Ảnh minh họa: Internet

Rằm tháng 7 âm lịch này là khoảng thời gian bản mệnh nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, mở ra nhiều cơ hội rất đáng để thử sức. Tuổi Tuất sẽ được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố, nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng tạo dựng được sự nghiệp như mong muốn, có nhà có xe, cuộc sống đầy đủ sung túc không thiếu thứ gì.

Trong bất kì phương diện nào, tin vui cũng sẽ đến từ 2 đến 3 phía, điều này có thể tạo ra phúc khí cho tuổi Tuất và chuyển sang cả cho những người thân yêu của họ. Vận may từ Rằm tháng 7 trở đi tăng cao không ngừng, dự trù cuối năm Tuất sẽ kiếm được một khoảng kha khá khiến gia đạo an yên, hạnh phúc.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả