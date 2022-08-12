Đúng ngày RẰM THÁNG 7 hôm nay, tinh hoa tụ hội, 3 con giáp hưởng trọn may mắn, vận trình sáng như trăng rằm, sự nghiệp rực rỡ, tình duyên ngọt ngào

Chuyện tài lộc khởi sắc nhất là vào thời điểm từ rằm tháng 7 trở đi. Bạn có thể tìm được những mối đầu tư đáng giá, nhờ đó thu tiền về đầy túi một cách nhanh chóng. Từ đây có thể thấy rằng bạn là người có mắt đánh giá tình hình vô cùng chuẩn xác, hãy tin tưởng hơn nữa vào các quyết định tương lai.

Tháng 7 âm rất may mắn với người tuổi Thân trên con đường công danh sự nghiệp. Bạn dễ được cấp trên phân công những nhiệm vụ quan trọng, nếu hoàn thành tốt thì cơ hội được thăng chức nằm ngay trong tầm tay. Người đi thi cử cũng gặp nhiều may mắn.

Chuyện tình cảm càng đến cuối tháng càng có dấu hiệu khởi sắc. Người độc thân có thể nhận lời yêu của một ai đó sau một khoảng thời gian dài tìm hiểu. Với các cặp đôi, nếu tình cảm đã chín muồi, hai bạn có thể tính tới những chuyện xa xôi hơn.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là 1 trong số những con giáp hội tụ đủ cả sự sắc sảo lại thận trọng và kỹ tính, thường đòi hỏi cao trong công việc, nên một khi đã làm gì, họ đều rất chắc chắn. Bên cạnh đó, họ cũng là những người rất nhanh nhạy và giỏi tính toán, vì thế khi cơ hội đến, tuổi Dậu thường sẽ biết cách nắm bắt và đạt được những kết quả đáng ngưỡng mộ.

Theo các chuyên gia phong thủy, từ nay đến cuối năm, có 1 số con giáp gặp được quý nhân, nắm trong tay cơ hội đổi đời, trong số đó có tuổi Dậu. Tháng 7 âm có thể sẽ là cơ hội chốt hạ, giúp tuổi Dậu thay đổi tình hình tài chính của bản thân.

Tử vi học có nói, từ Rằm tháng 7, tuổi Dậu không những có tin vui trong chuyện làm ăn, tiền nong rủng rỉnh, mà sức khỏe của họ sẽ được cải thiện hơn so với thời gian trước đây.

Tuổi Hợi

Con đường sự nghiệp của người tuổi Hợi có tốt xấu đan xen trong tháng 7 này. Bạn cần hạn chế tranh cãi, mâu thuẫn với người có quyền cao chức trọng kẻo bị gây khó dễ, không phát huy được năng lực của mình. Dù là khi có ý kiến bất đồng, bạn cũng cần thận trọng trong việc trình bày quan điểm.

Phương diện tài lộc cũng chưa có dấu hiệu phát triển đáng kể. Có lẽ bạn nên tìm một hướng đi mới cho mình, không nên tiếp tục đi theo lối mòn như từ trước đến nay. Nếu đối tác cũng thường xuyên gây khó dễ cho bạn thì bạn cũng nên nhanh chóng kết thúc các mối hợp tác.

Sao Thiên Đức phù trợ thấy rằng nếu quyết tâm không bỏ cuộc thì dần dần, mọi việc sẽ có dấu hiệu tốt dần lên. Với người trẻ tuổi, khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình, rồi bạn sẽ học được nhiều bài học đáng quý.

Chuyện tình cảm khá ảm đạm khi bạn phải chịu nhiều tổn thương do người ấy mang lại. Nếu mối quan hệ hiện tại đem lại cho bạn quá nhiều mệt mỏi thì có lẽ đã đến lúc bạn cần nhìn lại chuyện của hai người và đưa ra những quyết định dứt khoát.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!