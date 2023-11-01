Đúng ngày mai, thứ Năm 2/11/2023, 3 con giáp XUI XẺO còn gặp tiểu nhân, tình tiền bất lợi

Đúng ngày mai, thứ Năm 2/11/2023, công việc của Sửu gặp Tỷ Kiên nên dễ có trục trặc. Bạn không hài lòng với một số người ở cơ quan làm việc nhưng vẫn phải tỏ ra niềm nở. Trong thời gian này không nên tin lời đồng nghiệp hay cấp dưới, bạn dễ gặp những người đùa cợt không đúng lúc đúng chỗ.

Về mặt tình cảm, những hiểu lầm giữa con giáp này và nửa kia chẳng những không được hóa giải mà còn ngày một rắc rối hơn. Lúc này cả hai nên thẳng thắn nói ra những khúc mắc trong lòng, đừng tự chôn vùi mối tình cảm chỉ vì những mâu thuẫn không đáng có.

Tiền bạc kém may mắn vì lâm Tương Xung cục. Bạn cứng đầu, không muốn nghe lời góp ý của những người xung quanh, dễ hao tài. Nếu bản mệnh muốn tiến hành ký kết hợp đồng hay mua bán lớn không nên chọn hôm nay.

Con giáp tuổi Dần

Đúng ngày mai, thứ Năm 2/11/2023, Tương Hình ám hại, người tuổi Dần trở nên thiếu kiên nhẫn. Bản mệnh làm việc gì cũng muốn nhanh nhanh chóng chóng cho xong, không dành tâm huyết, bỏ ngoài tai lời khuyên của người ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

Thái độ làm việc như vậy sẽ khiến bạn dễ mắc phải lỗi sai không đáng có đấy nhé. Hãy sửa đổi ngay trước khi quá muộn, nếu không, bạn sẽ phải tốn thêm thời gian khắc phục vấn đề, đồng thời làm xấu đi hình ảnh của bản thân trong mắt cấp trên và đồng nghiệp.

Mộc sinh Hỏa, nếu cảm thấy quá mệt mỏi, bạn có thể tâm sự với nửa kia của mình hoặc những người mà bạn tin tưởng. Làm vậy, dù đối phương không giúp được bạn đi nữa, bạn cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và có động lực hơn nhiều.

Con giáp tuổi Thân

Đúng ngày mai, thứ Năm 2/11/2023, tuổi Thân sẽ phải đối mặt với không ít biến động trong công việc. Mọi dự định kế hoạch của con giáp này đang thuận lợi bỗng chốc gặp trục trặc không ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, tốt nhất tuổi Thân nên bình tĩnh, đừng nóng vội đưa ra bất cứ quyết định nào. Hãy tìm hiểu cặn kẽ mọi việc dưới nhiều góc độ, con giáp này sẽ thấy những lỗ hổng dù rất nhỏ nhưng cũng có thể là nguyên nhân khiến công sức của mình bấy lâu nay đứng trước bờ vực hiểm nguy.

Không những vậy, tình cảm của bản mệnh lại có dấu hiệu rạn nứt. Đừng nghi ngờ người ấy chỉ vì nghe thấy những lời đồn đại ở bên ngoài. Bạn cần tin tưởng vào đối phương và lắng nghe những điều người ấy nói trước khi đưa ra phán xét.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo