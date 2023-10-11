Đúng ngày mai, thứ Năm 12/10/2023, 3 con giáp SÓNG GIÓ TRÙNG TRÙNG, Kiếp Tài chiếu mệnh, buồn phiền vây quanh

Tâm linh - Tử vi 11/10/2023 07:07

Sau nhiều ngày vui cũng sẽ có ngày buồn, đúng ngày mai, thứ Năm 12/10/2023, 3 con giáp này gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và con đường công danh sự nghiệp.

Người tuổi Sửu 

Đúng ngày mai, thứ Năm 12/10/2023, Sửu có đường công việc không tốt do lâm Kiếp Tài. Con giáp này đi làm hay bị người khác ghen ăn tức ở, cạnh tranh hơn thua nhau từng chút một. Người làm kinh doanh dễ bị lừa hoặc gặp trục trặc trong khâu hàng hóa, hôm nay Sửu nên cẩn thận, chỉ nên tin vào chính mình. 

Đúng ngày mai, thứ Năm 12/10/2023, 3 con giáp SÓNG GIÓ TRÙNG TRÙNG, Kiếp Tài chiếu mệnh, buồn phiền vây quanh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tương Hình cục lâm vận khiến tinh thần của tuổi này sa sút, khó kiếm tiền, không tập trung làm ăn. Dạo gần đây bạn bị áp lực kinh tế đè nặng, tiền kiếm được bao nhiêu cũng trôi đi hết, không có hứng làm ăn, chỉ muốn buông xuôi tất cả về nghỉ ngơi. 

Người tuổi Mùi 

Đúng ngày mai, thứ Năm 12/10/2023, thị phi ập tới, khiến cho vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Mùi không được thuận lợi. Nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra, con giáp này chưa tìm được cách để ngăn tình hình xấu đi.

Đúng ngày mai, thứ Năm 12/10/2023, 3 con giáp SÓNG GIÓ TRÙNG TRÙNG, Kiếp Tài chiếu mệnh, buồn phiền vây quanh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này còn có điềm báo tiểu nhân rình rập. Lời khuyên dành cho bản mệnh là nên tập trung hơn trong công việc hàng ngày. Kẻ tiểu nhân có thể sẽ lợi dụng những kẽ hở sai sót do con giáp này tạo ra để gây chuyện, tốt nhất là phòng còn hơn tránh.

Người tuổi Tuất  

Đúng ngày mai, thứ Năm 12/10/2023, tuổi Tuất rất nhiệt tình tập trung vào làm một việc gì đó, nhưng mọi người xung quanh lại hoàn toàn thờ ơ. Thái độ này hiến bản mệnh cảm thấy bị cô lập, nhất là khi rất mong nhận được sự công nhận từ mọi người.

Đúng ngày mai, thứ Năm 12/10/2023, 3 con giáp SÓNG GIÓ TRÙNG TRÙNG, Kiếp Tài chiếu mệnh, buồn phiền vây quanh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Về mặt tình cảm, con giáp này được khuyên nên xem lại cách hành xử với một nửa của mình. Tưởng là việc nhỏ nhưng đó có thể là nguy cơ gây tan vỡ hạnh phúc gia đình. Đừng quên giao tiếp đóng một vai trò quan trọng trong mọi mối quan hệ cá nhân lẫn công việc.

Trên phương diện sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay là ngày con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo 

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 5/10/2023, 3 con giáp Kiếp Tài chiếu mệnh, xui xẻo tìm đến, cuộc sống khó khăn, làm ăn không thuận lợi 

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 5/10/2023, 3 con giáp Kiếp Tài chiếu mệnh, xui xẻo tìm đến, cuộc sống khó khăn, làm ăn không thuận lợi 

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đúng ngày mai, thứ Năm ngày 5/10/2023, Kiếp Tài chiếu mệnh, xui xẻo tìm đến, cuộc sống khó khăn, làm ăn không thuận lợi.

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