Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 5/10/2023, 3 con giáp Kiếp Tài chiếu mệnh, xui xẻo tìm đến, cuộc sống khó khăn, làm ăn không thuận lợi 

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 5/10/2023, Kiếp Tài lâm mệnh cảnh báo những điều không hay đến với tuổi Thân. Buôn bán cẩn thận có trộm cắp, nên để ý đến những người lạ vào mua hàng. Đi làm thì cũng nên hạn chế buôn chuyện với đồng nghiệp, chuyện tốt truyền qua miệng vài người lại thành chuyện xấu. Đường tài lộc trong ngày của người tuổi này không có dấu hiệu tăng lên.

Kim khắc Mộc khiến đường tình cảm của con giáp này lao đao. Gần đây Thân luôn cảm thấy bản thân dễ dàng rơi vào trạng thái tiêu cực và tự phủ định chính mình. Những điều tốt đẹp của bạn lại dành cho người không xứng đáng, dễ bị bạn bè lừa.

Bản mệnh không nên tiêu xài vào những thứ vô nghĩa cũng như tránh xa các nơi cám dỗ như trang bán hàng trực tuyến. Điều này sẽ giúp con giáp này không lãng phí hay chi tiêu vượt quá khả năng tiền bạc đang có.

Con giáp tuổi Mão

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 5/10/2023, tuổi Mão dễ có chuyện gây bực mình, khó xử. Nếu cần thì bản mệnh có thể tìm một góc riêng để trút mọi bực dọc, chớ nên trút giận lên ai đó vào lúc này.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này còn rất cố gắng để giúp một người nào đó, nhưng cuối cùng, cách họ trả ơn khiến bản mệnh thất vọng. Tất cả những hành động này sẽ khiến tuổi Mão buộc phải nhìn lại và suy xét kỹ hơn về lòng tốt của mình. Đừng bừa bãi ban phát lòng tốt tới những người không xứng đáng.

Tuy vậy tuổi Mão được nhắc nhở đừng tự hành hạ mình với những suy nghĩ tiêu cực. Có thể bản mệnh đã đánh mất một cơ hội quan trọng, nhưng đừng quên rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn, có những cơ hội khác đang chờ đợi bản mệnh.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 5/10/2023, công việc của Hợi không tốt vì lâm Thương Quan. Có vẻ như nhiều người đang chán ngán công việc hiện tại, cảm thấy không có động lực cố gắng, hàng ngày đi làm như cỗ máy. Một số bạn có ý định nghỉ việc hoặc thôi học giữa chừng để tìm lối đi khác cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng vận trình tài lộc của bản mệnh trong ngày thứ 3 không mấy thuận lợi bởi trong ngày có hung tinh Thiên Quan ngáng trở. Điềm báo hao tài của con giáp này rất lớn, nếu không thận trọng đề phòng thì dù tài lộc có đến cũng nhanh chóng tiêu tan, tiền bạc kiếm được bao nhiêu cũng không giữ được trong tay.

Chính vì vậy nay người tuổi Hợi cần phải giữ tỉnh táo và sáng suốt khi giải quyết những việc liên quan tới vấn đề tiền bạc. Tốt nhất bản mệnh nên tìm người tin cậy để hợp tác, đừng vì cả nể mà đặt lòng tin sai chỗ khiến cho tiền bạc vất vả kiếm được lại đội nón ra đi nhé.

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