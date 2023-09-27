Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 28/09/2023, 3 con giáp đụng độ tiểu nhân, làm ăn thất bại, mất hết tiền của, nợ tiền tỷ 

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 28/09/2023, người tuổi Mão cần thận trọng với việc quản lý tiền bạc. Hãy kiểm tra kỹ tài khoản tiết kiệm và không nên cho ai mượn tiền khi bạn chưa có dư đủ. Điều này giúp bạn duy trì sự ổn định tài chính trong thời gian tới.

Người tuổi Mão hãy luôn lắng nghe cơ thể và biết đáp ứng nhu cầu của nó. Tự chăm sóc bản thân, thực hiện những điều tốt cho sức khỏe cá nhân, và duy trì một lối sống lành mạnh là điều quan trọng để đảm bảo sức khỏe tốt.

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 28/09/2023, công việc dễ gặp trục trặc khi Thương Quan lâm mệnh. Ngọ nên tránh đụng chạm, gây gổ với những người có chức quyền cao hơn mình. Hỏa khắc Kim khiến bản mệnh cũng mệt mỏi vì tình. Bạn dễ nổi nóng, có xích mích với những người thân thiết nhất. Các mối quan hệ xảy ra bất hòa khiến bạn thấy khó xử không biết đứng về phía ai.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay sẽ có những rắc rối bất ngờ khiến tuổi này phải đau đầu xử lý. Vì tiền mà làm khổ bản thân, cày cuốc không có ngày nghỉ, lúc nào cũng thấy thiếu tiền. Bạn mệt mỏi với việc cạnh tranh, cơm áo gạo tiền nhưng vẫn phải cố vì không có ai chống lưng cho bạn.

Người tuổi Thân

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 28/09/2023, Thiên Quan cảnh báo tuổi Thân nên cẩn thận với những câu mình nói ra khi ở cơ quan kẻo ảnh hưởng đến công việc. Kinh doanh hay làm ăn thì đừng nên hợp tác với bạn bè, rất khó làm ăn thuận lợi, bạn nên tham khảo xem tuổi Thân hợp làm ăn với tuổi nào để may mắn hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay chắc chắn bạn khó có được vận khí vượng như ngày trước đó. Thậm chí trong này còn có điềm mất tiền, có thể bạn sẽ gặp phải những rắc rối và buộc phải giải quyết bằng tiền mới mong qua chuyện.

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