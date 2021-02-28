Đúng ngày mai thứ Hai ngày 1/3/2021: 3 cung hoàng đạo vận đào hoa rực rỡ, gặp được hoàng tử trong mơ

Đây là dấu hiệu tốt và cũng có nghĩa là bạn đang hẹn hò với một người đặc biệt, người mà bạn thực sự cảm thấy như một người tri kỷ!

Vị trí của các hành tinh ngày hôm nay cho thấy là bạn có cơ hội tuyệt vời để gặp được ý trung nhân của mình. Kim Ngưu sẽ tìm được rất nhiều điểm chung với người ấy và nó thôi thúc bạn tìm hiểu mối quan hệ này một cách nghiêm túc và chân thành.

Không riêng gì các Kim Ngưu độc thân, những cô nàng đã có tình yêu cũng gặp vận đào hoa tương tự. Sẽ có người liên tục gửi những món quà nhỏ hoặc rót vào tai bạn những lời tán tỉnh, hãy sáng suốt để tránh gặp rắc rối nhé.

Màu may mắn: Đỏ, hồng.

Con số may mắn: 23.

Kim Ngưu sẽ tìm được rất nhiều điểm chung với người ấy - Ảnh: Internet

Bọ Cạp (24/10 – 22/11)

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi với những ứng dụng hẹn hò trực tuyến hoặc mạng xã hội, thì hãy dành nhiều thời gian ra ngoài dạo phố hoặc tụ tập bạn bè. Vì tử vi ngày mới cho biết cô nàng Thiên Yết sẽ gặp được hoàng tử của đời mình ngay lúc này.

Vận đào hoa không đồng nghĩa với việc bạn ngồi yên một chỗ thì tình yêu sẽ tự chạy đến, mà nó là thời điểm thích hợp cho bạn bắt đầu tìm kiếm nửa kia của mình. Hãy chủ động tạo ra cơ hội, nếu bạn đã đợi người kia rủ đi chơi, thì đây là thời điểm để lật kịch bản, gửi tin nhắn tán tỉnh họ trước, chắc chắn họ sẽ nhận lời.

Đừng quá để tâm người khác cho rằng bạn đang "cọc đi tìm trâu", vì cơ hội sẽ không đến với người thu mình và nhút nhát. Cọc đi tìm trâu biết đâu lại thú vị, nó làm mới cách nhìn của Thiên Yết về tình yêu và sự trân trọng dành cho đối phương.

Giờ may mắn: 9h-11h.

Màu may mắn: Xanh lá, vàng.

Con số may mắn: 67.

Bọ Cạp sẽ gặp được hoàng tử của đời mình ngay lúc này - Ảnh: Internet

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Hai tháng đầu năm tình duyên không mấy suôn sẻ với Xử Nữ nhưng tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo của tháng 3/2021 cho thấy, bạn sẽ có vận đào hoa vô cùng rực rỡ, đặc biệt trong ngày đầu tháng. Có thể cùng lúc bạn được cả 2 chàng trai tỏ tình nhưng hãy cân nhắc thật kỹ trước khi ra quyết định. Nếu không thích bất kỳ ai trong số họ thì hãy cứ chờ đợi, bạn sẽ gặp được bạch mã hoàng tử của mình ngay trong ngày hôm nay thôi.

Xử Nữ được cho là cô nàng khó chiều chuộng bậc nhất trong 12 cung hoàng đạo, bởi sự thông minh và tính cách tự lập của mình, nên bạn luôn cảm thấy không cần đến sự giúp đỡ của người khác giới. Bạn luôn đòi hỏi người bạn trai tương lai của mình phải có những tính cách tương tự, hãy yên tâm rằng hôm nay bạn sẽ gặp được người ấy. Bạn sẽ mau chóng tìm ra sự đồng điệu giữa cả hai.

Giờ may mắn: 10h-11h.

Màu may mắn: Xám, nâu.

Con số may mắn: 17.

Tử vi ngày mới của tháng 3/2021 cho thấy Xử Nữ sẽ có vận đào hoa vô cùng rực rỡ - Ảnh: Internet

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.