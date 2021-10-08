Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 9/10/2021, 3 con giáp may mắn vận mệnh khai thông, công danh thăng hạng, vàng bạc ồ ạt kéo vào nhà

Tâm linh - Tử vi 08/10/2021 06:00

Theo tử vi hàng ngày, vào đúng thứ Bảy ngày 9/10/2021, 3 con giáp may mắn làm ăn phát đạt, tài vận leo thang, có cuộc sống sung túc, đầy đủ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Tỵ

Bước sang thứ Bảy, người tuổi Tỵ được  Thần Tài nâng đỡ, may mắn phủ đầy. Công việc của con giáp này vô cùng hồng phát, nhiều cơ hội làm ăn mới dự đoán sự phát triển vượt bậc trong tương lai. Vấn đề tài vận của Tỵ cũng vì thế mà hanh thông, xuôi thuận. Tiền bạc ùn ùn đổ vào túi, Tỵ không chỉ kiếm được tiền mà còn giữ được và biết cách đầu tư để “tiền đẻ ra tiền”.

Ngoài ra, vận đào hoa đang đến với người tuổi Tỵ, con giáp có thể thoát kiếp "độc thân vui tính" trong nay mai. Tuy nhiên, chuyện tình cảm còn xem ở mỗi người, có muốn đón nhận mối duyên này hay không thì còn do bạn lựa chọn.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận thế của người tuổi Hợi trong thứ Bảy khai thông thuận lợi, gặp nhiều điều may. Con giáp được cát tinh soi chiếu nên những chuyện trắc trở đều được hóa giải. Cuộc sống của người tuổi Hợi cũng sẽ có những chuyển biến tốt đẹp, cho dù là các mối quan hệ hay sự nghiệp đều tạo ra những đột phá mạnh mẽ, đón nhận liên tiếp tin vui và thành công.

Bên cạnh đó, vấn đề sức khỏe của con giáp cũng có những dấu hiệu tích cực. Con giáp hãy cố gắng duy trì chế độ tập luyện và ăn uống như hiện tại để bảo vệ cơ thể luôn khỏe mạnh.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong thứ Bảy, người tuổi Tý làm một lời mười, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Con giáp may mắn không chỉ có cơ hội thăng tiến, được trọng dụng, hơn nữa lại còn được tăng lương rất nhiều, tích lũy được kinh nghiệm cho con đường phát triển riêng trong tương lai.

Ngoài ra, bản mệnh còn liên tiếp có được cơ hội đầu tư trong rất nhiều lĩnh vực, thu về lợi nhuận khủng khiến người khác phải ngưỡng mộ. Nhìn chung, vận trình đang lên, con giáp ngập trong tiền tài và danh vọng.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trong 50 ngày tới, 3 con giáp tạm biệt vận xui, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, liên tiếp thu hái thành công và tài lộc

Trong 50 ngày tới, 3 con giáp tạm biệt vận xui, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, liên tiếp thu hái thành công và tài lộc

Trong 50 ngày tới, 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, tiền bạc đầy nhà, hỷ sự gõ cửa. Nếu biết cố gắng, con giáp sẽ trở thành đại gia trong tương lai.

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