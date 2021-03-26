Đúng ngày mai thứ Bảy 27/3/2021: 4 con giáp này sẽ ăn nên làm ra, rinh trọn nhiều ‘hợp đồng béo bở’, chuyện ‘xây nhà lầu’ nằm trong tầm tay

Theo tử vi ngày mới, sự nghiệp của 4 con giáp này sẽ phất lên như diều gặp gió. Theo đó, họ cứ mở hợp đồng là y như rằng sẽ thành công kí kết, vậy nên tiền vào như nước, chuyện “xây nhà lầu” nằm trọn trong tầm tay, chẳng cần suy tính quá nhiều.

Tuổi Tý Theo tử vi ngày mới, nếu chủ động tham gia các buổi tụ họp bạn bè, người tuổi Tý ắt gặp được mối duyên lành. Công việc hôm nay của con giáp này hoàn thành nhanh chóng do có kế hoạch rõ ràng ngay từ đầu. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ nhận được nguồn “hoa hồng” tương đối hậu hĩnh từ một đối tác làm ăn xa. Có thể nói họ thuộc hàng không ngại chi, chỉ cần hiệu quả công việc từ bạn ổn định. Từ nguồn thu đầy lợi nhuận ấy, Tý đã có thể phụ giúp kinh tế cho gia đình mình nhiều hơn, thỏa sức phụng dưỡng cha mẹ, thậm chí là có thêm vốn để phát triển những việc kinh doanh cá nhân. Nếu cứ đà chăm chỉ như thế, việc con giáp này tậu một lúc vừa nhà lầu, vừa xe hơi, quả thật là việc thường tình!

Công việc hôm nay của con giáp này hoàn thành nhanh chóng do có kế hoạch rõ ràng ngay từ đầu - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Hôm nay, người tuổi Ngọ thăng tiến nhanh chóng trong công việc, tài vận đại vượng phát, làm gì cũng kiếm ra tiền, đầu tư thắng lớn. Chỉ một thời gian tới thôi, Ngọ sẽ sớm xây nhà lầu, mở thêm chi nhánh công ty hoặc đủ vốn để phát triển quy mô kinh doanh đấy. Bên cạnh đó, những chú ngựa còn hoan hỷ nhận được sự trợ giúp kinh tế từ người thân. Có thể nói, họ là những nhà đầu tư không cần bạn trả lãi, họ sẵn sàng giúp Ngọ bất cứ khi nào bạn khó khăn. Vậy nên, con giáp này luôn có một tinh thần ổn định lẫn nguồn tài chính vững chắc để tựa vào mà thênh thang trên con đường sự nghiệp.

Những chú ngựa sẽ hoan hỷ nhận được sự trợ giúp kinh tế từ người thân - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Thứ Bảy này, người tuổi Thân nên xây dựng mối quan hệ tốt với mọi người, sẽ có lợi cho việc thăng tiến. Hôm nay, tài vận của con giáp này cũng tiến triển đi lên, tình hình đầu tư sáng sủa. Bên cạnh đó, Thân sẽ có cơ hội được kinh doanh mặt hàng mà mình thích bấy lâu nay. Thoạt đầu, mọi thứ có thể sẽ hơi thách thức bạn, thế nhưng nếu bạn đủ kiên nhẫn thì tên tuổi của bạn sẽ có chỗ đứng trên thương trường đấy. Đối với những người làm công ăn lương, bản mệnh sẽ tạo được lòng tin vững chắc với cấp trên. Cũng vì thế, bạn sẽ được giao phó những dự án quan trọng. Hãy chịu khó thường xuyên đi công tác một chút, bạn sẽ dần gầy dựng cả một tương lai tươi sáng phía trước. Đối với những người làm công ăn lương, bản mệnh sẽ tạo được lòng tin vững chắc với cấp trên - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Theo tử vi hàng ngày, những người bạn tốt của Dậu sẽ đem lại cho bản mệnh những tin tức tài chính, đầu tư thu lời trong hôm nay. Cụ thể, có những quý nhân sẽ đồng ý hợp tác cùng Dậu mặc dù biết bạn đang trong quá trình kinh phí eo hẹp. Ngoài ra, ngày nghỉ lần này, Dậu sẽ thực sự cảm thấy thư thái vì chìm đắm trong “núi tiền”. Tuy nhiên, không ai giàu mãi nếu chỉ biết hưởng thụ. Vậy nên, Dậu đừng tự cao bởi khoảng thời gian rủng rinh hiện tại. Thay vào đó, bản mệnh hãy học cách tiết kiệm và đầu tư kinh doanh để tiền sinh tiền, giúp bạn luôn có cuộc sống viên mãn nhé. (*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.

Cuối tháng 3/2021: 3 con giáp này nên may ‘túi ba gang’ để hứng tài lộc kéo đến ùn ùn Theo tử vi ngày mới, cuối tháng 3/2021 là thời điểm 3 con giáp này gặp được nhiều may mắn trong công việc, cuộc sống. Họ luôn có quý nhân phù trợ, kẻ tiểu nhân dù có rắp tâm quấy phá cũng khó lòng quật ngã được bản mệnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-ngay-mai-thu-bay-27-3-2021-4-con-giap-nay-se-an-nen-lam-ra-rinh-tron-nhieu-hop-dong-beo-bo-chuyen-xay-nha-lau-nam-trong-tam-tay-399907.html