Đúng ngày mai, thứ Bảy 21/11/2020: 5 con giáp được trời Phật chiếu cố, tiền ùa vào túi, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 20/11/2020 06:33

Song hỷ lâm môn, tiền tài viên mãn, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ với top con giáp may mắn nhất tử vi ngày mới, thứ Bảy 21/11/2020 này.

Số trời đã định, chỉ cần bước chân vào thứ Bảy, ngày 21/11/2020 top con giáp may mắn này sẽ uống no lộc trời, tiền chất như núi, phát tài sau một đêm. 

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Nhờ được cấp trên cất nhắc nên Tý sẽ có thu nhập tăng bất ngờ, lương thưởng được cộng thêm liên tục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đứng đầu danh sách 12 con giáp nên ai cũng phải công nhận sự thông minh, bản lĩnh và khéo léo của người tuổi Tý. Nhờ có gan làm giàu, không sợ khổ cực, dám đứng lên từ thất bại nên càng chí thú làm ăn Tý càng ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Tử vi ngày mới chỉ rõ, từ 0h ngày 21/11 trở đi Tý sẽ được sao Chính Tài soi chiếu, làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Đặc biệt, nhờ được cấp trên cất nhắc nên Tý sẽ có thu nhập tăng bất ngờ, lương thưởng được cộng thêm liên tục.

Tuổi Dần

Trời sinh Dần là con giáp khôn ngoan, bản lĩnh và có trách nhiệm. Nếu  người khác thấy thất bại mà nản chí, thấy khó khăn mà chùn bước thì Dần luôn hướng về phía trước với tinh thần lạc quan nhất. Nhờ thế, dù nếm trải không ít gian truân nhưng Dần vẫn làm chủ đời mình, có sự nghiệp thành công.

Tháng 11 là tháng may mắn nhất của Dần trong năm Canh Tý 2020, đặc biệt là ngày 21/11. Đây chính là ngày hoàng kim để biến Dần trở thành con giáp giàu có bậc nhất, quơ tay hốt bạc, đổi đời sau một đêm. 

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Mão sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất, tình tiền viên mãn, hạnh phúc êm đềm khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Liên tục bị tiểu nhân ám hại, kẻ xấu ngáng đường nên Mão chật vật mưu sinh, dù kiếm được nhiều tiền đến mấy cũng chẳng giữ lại được đồng nào. Tình duyên của Mão cũng không mấy như ý, cãi nhau triền miên khiến cả hai vô cùng mệt mỏi.

Mão đừng vội nản lòng, bởi bước sang ngày 21/11 tất cả những xui xẻo ấy chỉ còn là quá khứ. Trời Phật gia hộ, thần tài soi chiếu nên Mão sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất, tình tiền viên mãn, hạnh phúc êm đềm khiến ai cũng hờn.

Tuổi Mùi

Nhờ có quý nhân đưa đường chỉ lối, cát tinh soi chiếu nên ngay từ 0h sáng ngày thứ Bảy 21/11 Mùi đã liên tục nhận tin vui tài lộc. Tài khoản nhảy số liên tục, còng lưng đếm tiền cũng không ngớt chính là lộc lá trời cho Mùi.

Đặc biệt, nếu đang ấp ủ dự án làm ăn, thử sức ở lĩnh vực mới Mùi sẽ gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ. 

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Từ đây, mọi khốn khó, gian truân, vận đen đều được rũ sạch để nhường chỗ cho phúc lộc ập vào nhà Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Là con giáp thật thà, chịu thương chịu khó và có trách nhiệm trong công việc nên đường quan lộ của Tuất bằng phẳng, thăng tiến nhanh chóng. Tuy nhiên, chính vì quá tử tế nên không ít lần Tuất bị kẻ xấu lợi dụng, lừa gạt hết lần này đến lần khác mà không hề hay biết.

Tuy nhiên, ngay ngày 21/11 con giáp may mắn này sẽ vạch mặt tiểu nhân, bóc trần những sự thật bị che giấu. Từ đây, mọi khốn khó, gian truân, vận đen đều được rũ sạch để nhường chỗ cho phúc lộc ập vào nhà Tuất.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Nhờ phúc lộc trời cho, thần tài nâng đỡ nên 3 con giáp may mắn này sẽ có tài vận đỏ chót như son, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, giàu sau một đêm.

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