Đúng ngày mai, Thứ Ba (25/10): 3 con giáp rơi vào đại vận, xui xẻo "xích chân", "vô duyên" với tiền bạc, cẩn thận kẻo mất sạch tài sản, vật vờ đứng ở vực thẳm

Xem tử vi tuổi Thân vào ngày mai 25/10 cho thấy, thái độ làm việc cứng nhắc, bảo thủ khiến chính tuổi này tụt lại phía sau, khó bề thăng tiến. Nhảy việc trong năm bất lợi, cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định kẻo mất bao công sức gây dựng bấy lâu.

Việc chi tiêu tùy hứng, không có kế hoạch khiến tiền bạc tiêu hao nhiều. Đầu tư, làm ăn thiếu sáng suốt, tin nhầm người khiến cơ sự đổ bể, nghiêm trọng có thể vướng vào vòng lao lý.

Rắc rối trong mối quan hệ mập mờ khiến đường công danh liên lụy chứ chưa nhắc tới hạnh phúc gia đình. Tuổi Thân nên kiềm chế cảm xúc, đừng vì phút nông nổi mà gây họa cho chính mình.

Tuổi Mão

Tử vi ngày mai 25/10 dự báo, tuổi Mão cần hết sức thận trọng trong các quyết định tài chính của mình bởi nguy cơ mất tiền của bạn đang rất cao. Vốn dĩ trạng thái tinh thần của những chú Mèo có phần sa sút, rất dễ đưa ra những quyết định vội vàng, sai sót cũng đến từ sự nóng vội đó của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung nếu có ý định đầu tư hay sử dụng tiền bạc vào cuối tuần này, bạn cần hết sức thận trọng, nếu có thể hãy dời sang ngày khác để tránh các tác động tiêu cực. Việc kiếm tiền vốn đã rất khó khăn, đừng chủ quan với đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình. Nhất là với người làm kinh doanh, việc làm ăn buôn bán không được thuận lợi như mong đợi, tiền bạc đổ ra có nguy cơ không thu hồi về được, mất cả vốn lẫn lãi chứ chẳng chơi.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi rất biết cách kiếm tiền, thậm chí họ kiếm tiền rất dễ dàng nhưng lại không biết cách tích lũy, tiết kiệm phòng khi cần dùng đến, thế nên những lúc cần đến tiền thì lại không có, chạy vạy khắp mọi nơi.

Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công ăn lương rất dễ bị tiểu nhân chơi xấu, vướng phải những tranh chấp không đáng có liên quan đến tiền bạc. Thế nên bạn cần nhắc nhở mình nhìn nhận vấn đề thật tỉnh táo, đừng quá tham lam kẻo rơi vào thị phi, gây ảnh hưởng đến danh tiếng và thu nhập cá nhân.

Trong thời điểm này khi bạn chưa thu về được thành tựu gì nổi bật khiến mức đãi ngộ của bạn đứng im thì bạn có thể tính đến việc làm thêm hoặc đầu tư kinh doanh một lĩnh vực nào đó.

Vào ngày mai 25/10, dự đoán bạn sẽ thâm hụt rất nhiều về mặt kinh tế, cần cải thiện thu nhập của mình, nhưng nếu bạn biết nắm bắt cơ hội, vận dụng toàn bộ năng lực, điểm mạnh của mình thì rất có thể bạn sẽ xoay ngược tình thế.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.