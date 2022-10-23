Đúng 19h tối 23/10/2022: 3 con giáp "vui như Tết" nhờ vận trình đổi sắc, chuyển mình làm giàu, vàng tràn rương bạc đầy túi, tiền sài rủng rỉnh đến hết năm

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 16:15

Vào 19h tối 23/10 này, 3 con giáp sau đây có tài lộc hưng thịnh bậc nhất trong số 12 con giáp, bạn làm điều gì cũng thuận lợi nên dễ kiếm được bộn tiền.

Tuổi Mão

Đúng 19h tối 23/10/2022: 3 con giáp 'vui như Tết' nhờ vận trình đổi sắc, chuyển mình làm giàu, vàng tràn rương bạc đầy túi, tiền sài rủng rỉnh đến hết năm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào 19h tối 23/10 là thời điểm cát tinh hoạt động mạnh mẽ, vì thế người tuổi Mão nên tranh thủ tạo dựng mối thân tình với đồng nghiệp, đối tác, khách hàng. Điều này góp phần trợ giúp vững chắc cho sự nghiệp, bạn thăng tiến nhanh như diều gặp gió.

Tất nhiên, khó khăn đôi khi vẫn sẽ xuất hiện trong công việc, nhưng nhờ nhận được sự hỗ trợ của quý nhân, bạn có thể vượt qua một cách dễ dàng. Hơn nữa, đối phương còn giúp bạn chiếm được cảm tình của mọi người tại nơi làm việc, nâng cao kỹ năng lãnh đạo và phát triển tốt hơn trong sự nghiệp.

Những cơ hội học tập và kiếm tiền cũng đến với bạn khá dồn dập. Để đạt được mục tiêu đã đề ra, bạn nên làm việc chăm chỉ, tập trung và luôn quan sát để nhận biết đâu là thời cơ mình nên nhanh chóng nắm bắt. Làm được như vậy, cuộc sống của bạn sẽ nhanh chóng khởi sắc.

Tuổi Hợi

Nhờ có bản mệnh may mắn mà ví tiền của người tuổi Hợi lúc nào cũng rủng rỉnh. Đặc biệt, họ luôn gặp may khi tham gia các hoạt động bốc thăm trúng thưởng hay trúng số nên luôn nhận được khoản tiền bất ngờ. Tuy nhiên khi cầm tiền trong tay, những người thuộc con giáp này cần chú ý cách chi tiêu, không nên sử dụng tiền bạc phung phí.

Đúng 19h tối 23/10/2022: 3 con giáp 'vui như Tết' nhờ vận trình đổi sắc, chuyển mình làm giàu, vàng tràn rương bạc đầy túi, tiền sài rủng rỉnh đến hết năm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Hợi được những người xung quanh yêu mến vì sống rất tình cảm và chu đáo. Chính vì thế mỗi khi gặp khó khăn, họ lại nhận dược sự giúp đỡ từ mọi người. Nhờ được quý nhân phù trợ mà con giáp này có cơ hội tham gia đầu tư nhiều dự án. Chỉ cần biết cách “bỏ vốn” và nỗ lực hết sức thì tài vận của người tuổi Hợi trong thời gian tới sẽ lên cao như diều gặp gió.

Vì gặp nhiều may mắn trong công việc, cuộc sống cũng như kiếm tiền dễ dàng nên họ thường bị nhiều tiểu nhân ghen ghét. Tuy nhiên cũng không nên quá lo lắng vì chẳng ai có thể làm khó một người làm ăn tử tế, đàng hoàng như bạn.

Tuổi Thân 

Xuyên suốt đầu tháng 10 Dương lịch 2022, việc kiếm tiền của người tuổi Thân vẫn chưa thật sự suôn sẻ, còn nhiều nỗi trăn trở, thăng trầm lên xuống. Nhưng đâu đó vẫn có những khoảng thời gian mà vận may tích tụ đỉnh điểm, giúp bạn mang về những phần quà tặng hay tiền thưởng hậu hĩnh. 

Đúng 19h tối 23/10/2022: 3 con giáp 'vui như Tết' nhờ vận trình đổi sắc, chuyển mình làm giàu, vàng tràn rương bạc đầy túi, tiền sài rủng rỉnh đến hết năm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào 19h tối 23/10 có Thái Âm cát tinh độ mệnh, những chú Khỉ lại càng dễ gặp may và thắng lớn ở các hạng mục liên quan đến đất đai, điền sản. Nếu thử sức ở mảng này, hứa hẹn sẽ bùng nổ tiền bạc, nhất là về hai tháng cuối năm, khi vòng Tam Tai bớt độ vây hãm. 

Tuổi Thân vốn rất nhanh nhạy với thời cuộc và tài chính, vì thế bạn sẽ nhanh chóng nhận ra nhiều cơ hội kiếm tiền cũng như con đường thăng tiến của bản thân.

Con đường làm giàu càng đi càng thêm vững vàng, tiền bạc cứ thế mà đổ ầm ầm về túi. Nói tuổi Thân được lộc tổ tiên dễ dàng “trúng số độc đắc” chính vì những lý do trên.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Bước vào tháng 10 âm lịch tới đây, bản mệnh của 3 con giáp sau đây vượng sắc thấy rõ, tiền tài cũng thăng hoa hơn hẳn, làm gì cũng dễ thu bạc tiền.

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