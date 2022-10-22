Trong ba tháng trở lại đây, con giáp tuổi Tỵ bị hai sao hung tinh quấy rối khiến cho tài lộc có vận khí kém, gặp nhiều phiền phức.

Cơ duyên trúng độc đắc của người tuổi Tỵ cũng đỏ phơi phới, rất có thể bạn sẽ nhận được khoản tiền lớn trong thời gian này.

Vào cuối tuần này, cơ hội để thay đổi vận khí sẽ đến với người tuổi Tỵ. Chỉ cần họ biết tận dụng cơ hội này thì có thể phát tài phát lộc, mua may bán đắt, kinh doanh thuận lợi. Từ vận may này, những vấn đề khác trong cuộc sống của người tuổi Tỵ cũng đầu xuôi đuôi lọt.

Đối với con giáp tuổi Tỵ, thời gian tới vận đào hoa cũng sẽ nở rộ, duyên lành sẽ đến. Người tuổi Tỵ nên tận dụng cơ hội để học tập kinh nghiệm của những người xung quanh, nâng cao năng lực để có thể tận dụng tốt hơn các cơ hội trong thời gian tới.

Tuổi Tuất

Tử vi nói rằng vận trình vào cuối tuần này của tuổi Tuất rất tốt. Con giáp này liên tiếp đón nhận vận may, ngồi không cũng có lộc tìm đến cửa.

Tuổi Tuất luôn tạo cảm giác chân thành, khiến người khác tin tưởng. Điều này giúp bạn mệnh đón nhận nhiều chuyện tốt lành. Họ có phúc khí dồi dào, quý nhân sẵn sàng giúp đỡ mọi lúc mọi nơi.

Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, vào cuối tuần này, tuổi Tuất cũng rất dễ có được cơ may Trời cho như trúng số độc đắc, biết đâu lại là cơ hội lớn nhất để đổi đời trước khi bước sang năm 2023.

Nhiều phương diện cuộc sống của tuổi Tuất có sự cải thiện rõ rệt, đường công danh, tiền tài khởi sắc.

Tuổi Hợi

Được Lục Hợp quý nhân che chở, đường tình duyên của tuổi Hợi vô cùng lý tưởng, tinh thần bạn nhờ vậy cũng trở nên vui vẻ và tích cực ra mặt. Vợ chồng thấu hiểu và thông cảm cho những khó khăn cho nhau, cùng nhau chia sẻ để vượt qua giai đoạn khó khăn. Đôi lứa dành cho nhau sự quan tâm chăm sóc ngọt ngào, mối quan hệ bền vững.

Ảnh minh họa: Internet

Người độc thân có thể sẽ tìm thấy tình yêu của mình khi đào hoa nở rộ cho dù bạn cố từ chối. Khi tình yêu đã gõ cửa thì dù có trốn tránh cũng không thể thoát khỏi lưới tình đâu. Đừng vì những chuyện trong quá khứ mà tự đẩy mình ra khỏi hạnh phúc nữa nhé.



Hơn nữa, Chính Quan cho thấy bạn đang đi những bước đúng đắn trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Bản mệnh không cần phải nỗ lực quá nhiều vì đã có quý nhân dẫn đường chỉ lối, tìm ra cơ hội phát triển phù hợp. Nhưng đừng quá dựa dẫm vào vận may hay quý nhân nhé, tự nỗ lực bằng công sức mình thì thành công mới bền vững.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.