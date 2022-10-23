Tháng 11 hứng mưa tài lộc, Thang 12 hốt bão bạc vàng, 3 con giáp lọt top vương giả bậc nhất cuối năm 2022

Tuổi Mùi cũng may mắn có tài tinh trợ mệnh nên vận trình tài lộc vào 2 tháng cuối năm 2022 này rất vượng phát. Bản mệnh có thể thu được số tiền lớn gấp mấy lần so với những thời điểm trước đó, không thể phủ nhận được sự may mắn về tài lộc mà con giáp này đang có được.

Phương diện tình cảm cũng phát triển không kém phần, mọi rào cản giữa hai bạn đã được phá bỏ, sẽ không còn ai ngăn cản hai bạn đến với nhau nữa, hãy trao cho nhau những tình cảm chân thật nhất. Tuy nhiên, cần chú ý đến sức khỏe do bản mệnh dễ mắc các bệnh liên quan đến phế quả.

Đặc biệt, bản mệnh có thể được người quen, bạn bè giới thiệu cơ hội làm ăn, kinh doanh buôn bán phù hợp. Cờ đã trao tới tận tay, đừng chần chừ mà bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp như vậy nhé.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi vào 2 tháng cuối năm 2022 làm việc vô cùng thuận lợi. Thần may mắn là dấu hiệu nhắc nhở bạn hãy bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước. Bạn chớ chần chừ, do dự để lỡ thời cơ hiếm có này.

Ngoài ra, các mối quan hệ thân quen có thể giúp bản mệnh gặp được quý nhân. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra cách khắc phục những khó khăn ở hiện tại, đồng thời tìm ra định hướng thích hợp cho tương lai.

Tuy nhiên, dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe, không nên cố gắng quá sức đến nỗi quên ăn quên ngủ. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đồng thời chú ý rèn luyện thể dục thể thao để luôn có một cơ thể khỏe mạnh.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Nếu nhìn thoáng qua, nhiều người sẽ cho rằng con giáp này khá trầm tính, thế nhưng thực tế thì người tuổi Dậu rất biết cách quan sát đến những chuyện xung quanh và là người rất sáng tạo. Họ thường xuyên đưa ra những ý kiến thú vị giúp những việc quen thuộc trở nên mới mẻ và tạo ra nhiều lợi ích hơn.

Cũng nhờ biết cách sử dụng trí tuệ và sức mạnh cá nhân mà người tuổi Dậu dễ đạt được thành công trong mọi lĩnh vực. Vào 2 tháng cuối năm 2022, con giáp này sẽ có nhiều cơ hội đầu tư, phát triển hơn hẳn. Tiền bạc đến với họ nhanh hơn, tài vận thăng hoa, công việc thăng tiến và chuyện tình duyên cũng rất viên mãn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.