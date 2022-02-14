Đúng ngày mai, thứ Ba 15/2/2022, 3 con giáp thiếu tập trung, công việc chểnh mảng, dễ bị kẻ tiểu nhân 'bơm vá', kích động làm hỏng chuyện

Tâm linh - Tử vi 14/02/2022 12:11

Tử vi 12 con giáp dự đoán, thứ Ba 15/2/2022, 3 con giáp xui xẻo, lại thêm việc thiếu tập trung, nên công việc chểnh mảng, dễ gặp điềm chẳng lành.

Tuổi Sửu

Kiếp Tài mang tới nhiều rắc rối, người tuổi Sửu phải đối diện với những mâu thuẫn, xung đột với đồng nghiệp. Bạn cần phải giữ vững quan điểm đúng đắn của mình, chớ vội tin theo lời từ một phía.

Nếu người làm ở vị thế cao phải nhận chỉ trích của cấp dưới thì đây chính là lúc bạn cần xem xét lại các quyết định và cách làm việc của mình. Đừng quá độc đoán, hãy thay đổi để trở thành một người lãnh đạo đáng để người khác nể phục.

con giap xui xeo 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hôm nay người tuổi Mùi trở nên tự tin thái quá. Bản mệnh thường chọn cách bỏ ngoài tai ý kiến của người khác vì cho rằng mình có khả năng giải quyết tất cả mọi vấn đề mà không cần đến sự giúp đỡ.

Bạn hăng hái trong công việc và sẵn sàng là người đi tiên phong, thế nhưng nếu quá nóng vội và không nhìn nhận chính xác thực tế, bạn sẽ rất dễ gặp phải trở ngại và tốn thời gian để khắc phục hậu quả đấy.

con giap xui xeo 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tỷ Kiên đem tới điềm chẳng lành cho sự nghiệp của người tuổi Tuất. Bạn quá cứng cỏi, thích làm theo ý mình, không chịu hòa nhập với tập thể nên dễ bị mọi người xa lánh, cô lập, khiến làm việc gì cũng khó khăn.

Con giáp xui xẻo cần thay đổi mặt tính cách này nếu muốn tiến xa hơn. Tự cô lập bản thân sẽ khiến bạn gặp phải nhiều khó khăn, áp lực hơn trong công việc. Bạn không muốn lúc nào mình cũng phải một mình khắc phục mọi khó khăn chứ?

con giap xui xeo 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Hai ngày đầu tuần (14/2 - 15/2): Chia buồn với 3 con giáp bị tiểu nhân ám toán, dễ mất tiền mất của, chạy trời không khỏi nắng, xui rủi không ai bằng

Hai ngày đầu tuần (14/2 - 15/2): Chia buồn với 3 con giáp bị tiểu nhân ám toán, dễ mất tiền mất của, chạy trời không khỏi nắng, xui rủi không ai bằng

Tử vi 12 con giáp dự đoán, 2 ngày đầu tuần tới, 3 con giáp xui xẻo bị tiểu nhân ám toán, dễ mất tiền mất của, không cẩn trọng dễ tiền mất tật mang.

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