Hai ngày đầu tuần (14/2 - 15/2): Chia buồn với 3 con giáp bị tiểu nhân ám toán, dễ mất tiền mất của, chạy trời không khỏi nắng, xui rủi không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 13/02/2022 19:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán, 2 ngày đầu tuần tới, 3 con giáp xui xẻo bị tiểu nhân ám toán, dễ mất tiền mất của, không cẩn trọng dễ tiền mất tật mang.

Tuổi Dần

Đầu tuần đáng lẽ là thời gian lý tưởng để mọi người phấn đấu và tràn trề năng lượng, nhưng với người tuổi Dần đó lại là mong ước xa vời. Lý do bởi bản mệnh là một trong những con giáp xui xẻo đầu tuần này.

Vận khí bấp bênh gây nên nhiều áp lực khiến người tuổi Dần khó hoàn thành công việc theo kịp tiến độ đặt ra. Những vấn đề trục trặc xảy ra khiến bản mệnh chán nản, khó tập trung làm việc.

con giap xui xeo 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Xem tử vi đầu tuần này, tuổi Ngọ bị hung tinh chủ hao tài cản trở nên cần đề phòng họa phá tài dồn dập. Con giáp này gặp đủ vận đen. Tiền bạc làm ra chẳng dễ gì mà lại để trôi đi theo dòng nước.

Bản mệnh chớ nên vì một phút bốc đồng mà đầu tư mù quáng vì nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của kẻ xấu. Những lời chào mời nghe có vẻ dễ dàng để kiếm tiền nhưng chẳng có món lợi nào từ trên trời rơi xuống như vậy.

con giap xui xeo 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuy tuổi Hợi vẫn luôn cố gắng hết mình, công việc bận rộn luôn chân luôn tay nhưng những gì bạn thu về sẽ không được như ý.

Đặc biệt vào 2 ngày đầu tuần này, bản mệnh có thể phải chịu nhiều ấm ức không đáng có vì có người cố tình hãm hại, gây trở ngại trong công việc. Hợi làm gì cũng cần hết sức đề phòng, chú ý đến chi tiết nhỏ, cẩn thận có người ném đá giấu tay, cố tình vu oan cho bạn.

con giap xui xeo 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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