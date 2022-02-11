Tiểu nhân ngáng đường, 3 con giáp vận đen đeo bám từ đây đến rằm tháng Giêng, không gỡ rối sẽ hao TÀI, tốn CỦA

Tâm linh - Tử vi 11/02/2022 15:15

Từ đây đến Rằm tháng Giêng, 3 con giáp xui xẻo bị vận đen đeo bám, tiểu nhân ngáng đường, mau mau tìm cách hóa giải.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vốn thông minh, tài giỏi, độc lập. Trong số 12 con giáp, tuổi Tý có khả năng kiếm nhiều tiền và cũng biết cách quản lý tài chính. Họ không bao giờ để bản thân rơi vào cảnh bế tắc và luôn biết chừa đường lui trong mọi tình huống.

Tuy nhiên, từ đây đến Rằm tháng Giêng, tuổi Tý nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, hạn chế nghe lời chèo kéo của người khác. Thời gian này, con giáp xui xẻo cũng cần chú ý đến chuyện tiền bạc, cẩn trọng trước những lời mời gọi đầu tư kẻo bị kẻ khác lợi dụng, tiền mất tật mang.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn có tham vọng gây dựng cuộc sống giàu có, quyền lực. Con giáp này có bản lĩnh hơn người, biết đối mặt với khó khăn, coi vấp ngã là động lực tiến tới thành công.

Tử vi nói rằng trong những ngày từ đây đến 15/1 Âm Lịch, bản mệnh nên làm ăn chân chính, tránh kiểu chộp giật kẻo vướng vào thị phi. Thời điểm này, tuổi Thìn cũng cần đề phòng việc vị mất trộm tài sản hoặc bị kẻ xấu lừa gạt đầu tư...

con giap xui xeo 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi được coi là một trong những con giáp luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Trên thực tế, khoảng thời gian cuối năm này là lúc để tuổi Hợi bứt phá, gặt hái thành công, chốt sổ cuối năm. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là con giáp này không gặp phải những khó khăn, trở ngại. Trong công việc, tuổi Hợi có thể đang phải chịu nhiều áp lực.

Thời gian tới, con giáp này có thể bị kẻ xấu đặt điều thị phi, gây ảnh hưởng không ít đến cảm xúc cá nhân và uy tin của bản thân trong mắt người khác. Khi gặp tình huống như vậy, tuổi Hợi nên lạc quan, lắng nghe góp ý của những người thân thiết.

con giap xui xeo 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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