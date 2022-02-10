Cuối tháng 2/2022, mây mù che phủ, dự đoán vận xui đeo bám, 3 con giáp phương diện nào cũng vướng trở ngại, nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói

Tử vi 12 con giáp dự đoán, cuối tháng 2, 3 con giáp xui xẻo bịu vận đen đeo bám, bất kể việc gì cũng dễ đổ sông, đổ bể.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý là con giáp xui xẻo tháng 2/2022 này bởi bạn làm việc gì cũng khó khăn, thậm chí xuất hiện nhiều kẻ tiểu nhân ngấm ngầm gièm pha, hãm hại.

Bản mệnh nên cẩn thận trước khi đưa ra những quyết định đầu tư, kinh doanh. Đặc biệt là khi phải nhận nhiều lời can gián của người ngoài thì bạn nên dành thời gian cân nhắc xem những quyết định của mình đã thực sự chính xác hay chưa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người làm ăn, kinh doanh cần chú ý làm ăn chân chính, tránh sử dụng thủ đoạn hoặc tìm cách hãm hại, cướp công của người khác. Cách kiếm tiền không lành mạnh, không trong sáng dễ đẩy bạn vào tình cảnh bị kiện cáo, phải mất tiền mới giải quyết xong lùm xùm, rắc rối.

Ngoài ra, bản mệnh cũng cần chú ý hơn trong lĩnh vực chi tiêu. Bạn không nên bỏ quá nhiều tiền để chạy theo xu hướng. Trước khi rút hầu bao, bạn cần biết trong túi mình có bao nhiêu tiền để chi tiêu cho đúng mức.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thời điểm này, các mối quan hệ của người tuổi Tuất dễ xảy ra vấn đề. Kẻ tiểu nhân xuất hiện gây ra không ít phiền phức cho bạn.

Thời điểm này, bạn nên hạn chế hợp tác, đầu tư với những đối tác mới lúc này nếu không muốn rơi vào cảnh mâu thuẫn hoặc bị lừa gạt, tiền bạc thất thoát. Hãy dành thêm thời gian để tìm hiểu thêm về đối tác, khách hàng của mình và lập ra những kế hoạch cụ thể hơn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoi-thang-2-2022-may-mu-che-phu-du-doan-van-xui-deo-bam-3-con-giap-phuong-dien-nao-cung-vuong-tro-ngai-nen-can-trong-loi-an-tieng-noi-449396.html