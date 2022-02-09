Đúng ngày mai, thứ Năm 10/2/2022, sao xấu ghé nhà, 3 con giáp tự tin thái quá dễ đưa ra quyết định nóng vội, sự nghiệp tiêu tan, trắng tay ê chề

Tử vi 12 con giáp dự đoán, thứ Năm 10/2/2022, sao xấu ghé nhà, 3 con giáp xui xẻo gặp hạn trên đường công danh, dễ mất trắng.

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp dự đoán, Tương Xung tác động, công việc của người tuổi Thìn gặp nhiều trở ngại ngoài ý muốn. Nếu cứ tiếp tục cư xử nóng nảy, bốc đồng, bạn sẽ khiến cấp trên và đồng nghiệp thấy ác cảm, cho dù bạn có đạt thành tích cao như thế nào trước đó.

Nếu làm trong lĩnh vực làm ăn, kinh doanh thì hôm nay không phải là ngày thích hợp để lựa chọn đầu tư. Bạn hãy bình tĩnh, kiên nhẫn, lắng nghe lời khuyên của người khác và chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn, chớ nên nóng vội nhất thời.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Cục diện Tương Hình khiến người tuổi Mùi trở nên tự tin thái quá. Bản mệnh tự cho rằng mình là người đứng đầu, có khả năng giải quyết tất cả mọi vấn đề mà không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của bất cứ ai

Bạn hăng hái trong công việc và sẵn sàng là người đi tiên phong, thế nhưng bạn sẽ rất dễ gặp phải trở ngại nếu như quá nóng vội, không chịu suy nghĩ kĩ càng. Hãy bình tĩnh và cân nhắc kĩ càng, nếu không bạn sẽ lại phải tốn thời gian để khắc phục hậu quả đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Các mối quan hệ xã hội của người tuổi Hợi không được thuận lợi trong ngày hôm nay. Những mâu thuẫn, bất đồng với bạn bè hoặc đồng nghiệp khiến mọi chuyện vốn đã khó giải quyết lại càng trở nên căng thẳng.

Trong gia đình, bạn tỏ ra là người khá nóng nảy, thích làm theo ý mình mà không để ý đến cảm nhận của người khác. Hãy biết đặt mình vào vị trí của người khác, đừng coi việc người khác chiều theo ý mình là hiển nhiên, gây tổn thương cho người khác.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-ngay-mai-thu-nam-10-2-2022-sao-xau-ghe-nha-3-con-giap-tu-tin-thai-qua-de-dua-ra-quyet-dinh-nong-voi-su-nghiep-tieu-tan-trang-tay-e-che-449171.html