Bước sang tuần mới (14/2 - 20/2): 3 con giáp vơi bớt muộn phiền, áp lực tiêu tan, công danh khởi sắc, TÀI LỘC theo đó nối đuôi nhau vào nhà

Tâm linh - Tử vi 13/02/2022 19:30

Bước sang tuần mới (14/2 - 20/2), 3 con giáp may mắn vơi bớt muộn phiền, làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ.

Tuổi Thân

Xem tử vi hàng tuần của 12 con giáp cho hay, người tuổi Thân có thể gặp phải một vài cản trở trong quá trình thăng tiến, tuy nhiên, bạn vốn là người có bản lĩnh nên chỉ cần bình tĩnh xử lý từng vấn đề một thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được. 

Phương diện tài lộc có những khởi sắc rõ rệt vào thời điểm giữa tuần. Bạn nắm bắt được thời cơ làm giàu và cố gắng hết sức nên tất nhiên sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Thậm chí, bạn không chỉ làm giàu cho chính bản thân mình mà còn làm giàu cho cả mọi người xung quanh.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

con giáp may mắn tuần này nên một vài vấn đề xuất hiện vào đầu tuần không thể ngăn bước người tuổi Ngọ tiến tới thành công. Ngược lại, nhờ tinh thần tích cực mà càng khó khăn, bạn lại càng hăng hái hơn.

Sự cố gắng không ngừng nghỉ của bạn tạo nên ấn tượng tốt đẹp cho khách hàng, đối tác cũng như lãnh đạo, đồng nghiệp, chính vì vậy mà con giáp may mắn có thể kì vọng nhiều hơn vào các khoản tiền lãi, tiền thưởng sẽ đến trong tương lai.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có nhiều cơ hội vươn lên trong sự nghiệp vào tuần này. Nhờ có Thiên Ấn và Chính Ấn hỗ trợ, bạn biết đâu là thời điểm mình cần phải nhanh chóng nắm bắt để phát triển.

Tài lộc đến cuối tuần sẽ có dấu hiệu phát triển rực rỡ. Bạn nhanh chóng nắm bắt thời cơ, dẫn đầu xu hướng nên đồng tiền chảy vào túi cũng dễ dàng hơn nhiều. Một số người thậm chí có cơ hội phát tài dựa vào may mắn của chính mình.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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