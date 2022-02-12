Đúng ngày mai, Chủ Nhật 13/2/2022, trời xanh bỗng hóa mây mù, 3 con giáp bị HUNG TINH kìm kẹp, khó phát triển năng lực, sự nghiệp lao dốc không phanh

Tâm linh - Tử vi 12/02/2022 12:15

Tử vi 12 con giáp dự đoán, Chủ Nhật 13/2/2022, trời xanh bỗng hóa mây mù, 3 con giáp xui xẻo, liên tục gặp vận chẳng lành, sự nghiệp lao dốc không phanh.

Tuổi Tỵ

Thiên Quan dự báo đây là ngày của những căng thẳng, những xét nét, cãi vã, mâu thuẫn khiến con giáp tuổi Tỵ cảm thấy đuối sức. Cách giải quyết tốt nhất chính là có thể kiểm soát cảm xúc của mình và nói năng dễ nghe hơn. Đừng cố bảo vệ quan điểm riêng và làm tổn thương người khác nhé.

Bản mệnh dễ bị lạc lối trong các quyết định liên quan đến tiền nong trong ngày này. Nếu thấy rõ những lỗ hổng kiến thức liên quan tới tiền thì con giáp xui xẻo nên thử dành thời gian để trang bị sự hiểu biết tối thiểu để hạn chế được những rắc rối tìm đến.

con giap xui xeo 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Kiếp Tài giáng mệnh, người tuổi Ngọ cần đề phòng hao hụt tiền bạc trong ngày này. Có tiền trong tay hãy nhớ giữ chặt lấy, đừng để người khác có cơ hội cướp đoạt.

Đây là chưa phải là thời điểm thích hợp để con giáp này ra các quyết định đầu tư mạo hiểm đâu, bạn sẽ khó tránh những rủi ro thất thoát đó. Hãy xem xét và cân nhắc mọi việc thật kỹ càng, đừng để lòng tham che mờ. Hôm nay cũng không phải là một ngày may mắn nếu bạn tham gia các trò chơi có thưởng hay trò đỏ đen nữa đó.

con giap xui xeo 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thương Quan án ngữ tác động lên vận trình của người tuổi Mùi, khiến cho con giáp này phải đối mặt với không ít tin xấu trong ngày chủ nhật này. Chuyện làm ăn gặp trục trặc, tiền bạc dễ bị thất thoát vì những quyết định sai lầm từ trước đó.

Đây chính là lý do, bản mệnh luôn phải tỉnh táo và cẩn trọng trong từng quyết định của bản thân. Sự hiếu thắng khiến bạn phải đối diện với những hậu quả không lường. Hãy học cách sống khiêm tốn, lắng nghe lời khuyên của những người có kinh nghiệm đi trước để có được bài học cho bản thân.

con giap xui xeo 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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