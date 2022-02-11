2 ngày cuối tuần (12/2 - 13/2), 3 con giáp xui xẻo đủ đường, tránh vỏ dưa gặp vở dừa, tiền tài hay tình duyên đều 'bít cửa', không khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 11/02/2022 12:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán, 2 ngày cuối tuần (12/2 - 13/2), 3 con giáp xui xẻo đủ đường, làm việc gì cũng không xuôi thuận, khó khăn trăm bề.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi cuối tuần của 12 con giáp nói rằng, người tuổi Ngọ có thể vướng phải mâu thuẫn với cấp trên. Đối phương thường tìm cách gây khó dễ cho bạn, không giao những nhiệm vụ trọng đại cho bạn. Tuy nhiên, trước khi oán trách người khác, bạn cũng nên xem lại cách làm việc của mình.

 

Chuyện tình cảm khởi sắc vào đầu tuần, nhưng đến cuối tuần lại có nhiều trục trặc. Bạn và người ấy dễ mâu thuẫn vì những quan điểm trái ngược. Có lẽ hai người đều cần hạ cái tôi xuống để có thể thỏa hiệp với đối phương, kết thúc tình trạng chiến tranh lạnh.

con giap xui xeo 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý là con giáp xui xẻo trong 2 ngày cuối tuần này, vì thế mà nhiều phương diện cuộc sống đều có thể gặp phải vấn đề.

 

Phương diện tài lộc chưa có nhiều dấu hiệu phát triển đáng chú ý. Đa phần người tuổi này cần tiếp tục cố gắng để chờ đợi thành quả trong tương lai. Bản mệnh cần cẩn thận hơn trong khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, nếu không dễ gặp phải tai nạn ngoài ý muốn.

con giap xui xeo 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cuối tuần có lẽ là thời điểm khó khăn với người tuổi Dần, khi bạn phải đón nhận những điều không mong muốn trong sự nghiệp. Để hạn chế ảnh hưởng của các hung tinh, bạn cần hạn chế tính cách nóng nảy, nghĩ gì nói nấy dễ gây mất lòng người khác của mình.

Chuyện tiền bạc cũng chưa có nhiều dấu hiệu phát triển đáng kể. Thực Thần khuyên bạn nên tiếp tục mở rộng các mối quan hệ của mình để có thêm nhiều mối làm ăn, chớ mãi đi theo một lối mòn quen thuộc.

con giap xui xeo 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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